Главное за выходные: G20 без Украины, партия Саакашвили в избирательном списке и рекордная жара в Европе Сегодня, 09:14 399 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Коллаж НВ

НВ собрало самые важные новости за выходные, 28−30 июня.

В Гонконге возобновились многотысячные протесты

Полиция Гонконга вновь применила слезоточивый газ и резиновые дубинки против демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции в Китай. Протесты возобновились с новой силой Читать дальше →





Партию Саакашвили внесли в избирательный бюллетень

Центральная избирательная комиссия без жеребьевки внесла партию Рух новых сил Михеила Саакашвили в бюллетень под номером 22. Перед этим ее зарегистрировали для участия в парламентских выборах Читать дальше →





В японской Осаке прошел саммит G20

Лидеры государств и правительств стран Большой двадцатки на саммите в японской Осаке, несмотря на разногласия, смогли утвердить заключительное коммюнике и включить в него вопрос о защите климата Читать дальше →

Впервые за пять лет была нарушена базовая дипломатическая договоренность об отношениях с Киевом: «ничего об Украине без Украины». Экс-президент Петр Порошенко назвал это частью российского реванша Читать дальше →

Украину без предварительных звонков с Киевом обсуждали президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель.





ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской обеими сторонами Читать дальше →





Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию КНДР

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 июня, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и стал первым американским лидером, ступившим на землю КНДР Читать дальше →





От рекордной жары в Европе умерли по меньшей мере восемь человек

28 июня во Франции было зафиксировано сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. От рекордно высоких температур воздуха в Европе уже умерли четыре человека во Франции, а также по два — в Испании и Италии Читать дальше →





Украинцы впервые прошли отдельной колонной на гей-прайде в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялся всемирный гей-прайд-2019, в котором украинцы впервые приняли участие отдельной колонной Читать дальше →





Владимир Кличко поставил точку в слухах о возвращении на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опроверг продолжительные слухи о своем возвращении на ринг. Он заявил, что «непреклонен» в своем решении уйти из бокса и переключиться на другую карьеру Читать дальше →





Лидерам ЕС не удалось выбрать главу Еврокомиссии

Лидер Европейского совета Дональд Туск прервал саммит совета в Брюсселе, на котором лидеры стран Евросоюза должны были согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии Читать дальше →





Гриценко открестился от родственных связей с Дмитрием Разумковым

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко отрицает наличие «родственных» связей с лидером партии Слуга народа Дмитрием Разумковым Читать дальше →





Зеленский наградил Тымчука орденом За мужество

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом За мужество депутата от Народного фронта, координатора группы Інформаційний спротив Дмитрия Тымчука Читать дальше →