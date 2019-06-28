Падение Фирташа, адвокат Порошенко и решение, которое не налезает на голову. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua Вчера, 08:43 3879 Цей матеріал також доступний українською НВ Самые интересные материалы недели по версии главреда NV.ua Юлии МакГаффи НВ

Привет, я Юлия МакГаффи, главред сайта NV.ua, это моя рассылка Опинион Дилер, в которой я обычно предлагаю подборку самых интересных на мой взгляд материалов недели.

Сперва неделя в одном абзаце. Россию вернули в ПАСЕ, НБУ введет купюру номиналом 1000 грн и выведет из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек, Зеленский призвал Путина вернуть домой захваченных украинских моряков, ПЦУ ввела санкции против Филарета, а почетный патриарх заявил, что ПЦУ ему не указ, Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, партия Вакарчука в рейтингах опередила партии Порошенко и Тимошенко, Нефьодов победил в конкурсе на должность главы Гостаможни, а зимнюю Олимпиаду 2026 года примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

А теперь самые важные и интересные материалы уходящей недели.

Что такое ПАСЕ и какие права она вернула России

В ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию в пользу России, позволяющую ей впервые с 2015 года вернуть право голоса в организации, которого РФ лишили за агрессию против Украины. Вечером 26 июля ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения Москвой принципов Совета Европы. В связи с этими не налезающими на голову решениями мы максимально кратко объяснили, что такое ПАСЕ и что означает резолюция о возвращении России в организацию.

Падение Фирша и траты на Коломойского

25 июля Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на решение апелляционного суда о его экстрадиции из Австрии в США, принятое в феврале 2017 года, таким образом открыв путь для экстрадиции. Последнее слово — за главой Минюста Австрии, который, как ожидается, даст зеленый свет высылке олигарха в США — члены правительства Австрии уважают решения Верховного суда страны. Артем Ильин из НВ Бизнес решил напомнить, чем известен опальный олигарх, какие у него активы в Украине и какие есть риски в случае его экстрадиции в США.

А Петр Шевченко посчитал, во сколько государству обходится борьба с Коломойским, то есть суды, связанные с национализированным ПриватБанком.



Новости предвыборной песочницы

Сперва о серьезном: партия Святослава Вакарчука уверенно набирает массу перед парламентскими выборами — по данным свежего опроса социологической группы Рейтинг Голос опередил партии Порошенко и Тимошенко. Между тем, в подтверждение тезиса о том, что политика в Украине — это шоу-бизнес, в качестве кандидата в депутаты в Раду зарегистрировался певец Иво Бобул — Бобул баллотируется от малоизвестной партии Патриот. Напомню, что кроме него в Раду из деятелей сцены баллотируются супруги Виталий и Светлана Билоножко — от партии Игоря Смешко. В парламент собиралась очень популярная певица Ольга Полякова, но все остановилось на сделанных в конце мая заявлениях (Оля, спасибо!).

Если говорить об округах, всех переплюнул 94 округ с центром в Обухове, Киевской области. В нем баллотируются три человека по фамилии Кононенко плюс один Кононко, четыре Дубинских (в украинском варианте написания фамилий три Дубинських и один Дубiнський), а также кандидат с фамилией главного героя сериала Слуга народа — Голобородько. Там же за парламентское кресло будет бороться экс-радикал Игорь Мосейчук. Не округ, а праздник какой-то.

А по одному из округов в Киеве в Раду идет двукратный чемпион НБА из Лос-Анджелес Лейкерс Станислав Медведенко. И еще одна новость, теперь о том, кто не идет в Раду: 86-летний Ефим Звягильский из фракции Оппозиционный блок впервые с 1990 года не баллотируется на парламентских выборах. Новый парламент впервые за 29 лет будет работать без Звягильского.

Адвокат Порошенко

В предыдущем номере еженедельника НВ вышла статья Дело Порошенко, в которой речь идет о семи уголовных производствах, в которых тем или иным образом фигурирует пятый президент Украины. Продолжая тему, НВ поговорил с юристом Игорем Голованем, который является адвокатом Петра Порошенко, чтобы выслушать его точку зрения на то, почему Андрей Портнов, заместитель главы президентской администрации времен Виктора Януковича, буквально бомбит Государственное бюро расследований своими заявлениями.

Война в 140 знаках

Британский репортер Дейвид Патрикаракос, который пишет для Daily Beast, Financial Times, New York Times и Reuters, представил в Киеве свою книгу о войне на Донбассе. Весной 2014-го он освещал события на Востоке Украины для ведущих мировых СМИ. В своей книге Война в 140 знаках, а 140 знаков длительное время были максимальным размером одной записи в Twitter — репортер рассказывает, как работает российская пропаганда и объясняет, что война в соцсетях иногда может иметь не менее серьезные последствия, чем происходящее на поле боя. С Патрикаракосом поговорила репортер НВ Саша Горчинская.

Как вырастить ананас в Киевской области

Забудьте о картошке, помидорах и огурцах. Только в одной Киевской области есть банановая ферма (!), на которой выращивают и ананасы тоже, страусиная ферма и хозяйство по разведению улиток. Последнее, улиточное, — в селе Большие Гуляки. Репортер Радио НВ Богдан Амосов съездил во все три места и поговорил с их владельцами — о том, как это работает и зачем им все это. Получился отличный большой репортаж с эффектом присутствия.

А также:

В Украине покажут фильм, получивший в этом году Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля — трагикомедию Паразиты южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. Премьера намечена уже на 1 августа.

На уходящей неделе названы 50 лучших ресторанов мира по версии британского журнала The Restaurant. Награду называют ресторанным Оскаром.

Специально для НВ британец Дэйв Брейзер делится впечатлениями от волонтерства в обычном украинском селе.

Стало известно, кто вероятнее всего заменит Киану Ривза в новой Матрице.

А на Atlas Weekend в этом году выступит София Ротару (!)

На этом все. Спасибо, что читаете. Всем хороших выходных. Берегите себя. Подписаться на мою рассылку, чтобы получать ее сразу на почту, можно здесь.