Полководец, который мило улыбается. Экс-глава ЦРУ Петреус и историк Грицак написали для NV о главнокомандующем ВСУ генерале Залужном 24 августа, 07:24 NV Премиум Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного украинцы уважают как человека не слова, а дела. Его публичная молчаливость и одновременно добрая улыбка создают образ человека, которому доверяешь, считает украинский историк Ярослав Грицак. (Фото:Оксана Парафенюк / Для The Washington Post через Getty Images)

Для проекта журнала NV Люди, приближающие победу, четырехзвездный американский генерал Дэвид Петреус и влиятельный украинский историк Ярослав Грицак рассказывают о главнокомандующем ВСУ генерале Валерии Залужном.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — один из ожидаемых героев проекта журнала NV Люди, приближающие победу. Любовь, уважение и поддержка, которые к Залужному испытывают украинцы не требуют дополнительных аргументов, а среди экспертов проекта почти каждый назвал его фамилию среди первых.

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Однако фигура главнокомандующего в войне всегда имеет долгий след и важна не только сегодня, но и в будущем, когда его решения и действия будут характеризовать украинскую армию в освободительной войне для следующих поколений. Именно поэтому рассказать о Залужном NV попросил сразу двух людей — историка и военного с опытом командования армией в войне.

Профессор Ярослав Грицак, который уже много лет пишет интеллектуальную историю Украины, и американский генерал Дэвид Петреус, ветеран войны в Ираке и Афганистане, каждый по-своему, рассказывают, кем является Залужный для них и для всех украинцев.

Генерал Дэвид Петреус,



генерал армии США в отставке, экс-директор ЦРУ, бывший командующий операцией Сюрвей в Ираке, Центральным командованием США и силами НАТО / США в Афганистане. Старший научный сотрудник Школы Джексона Йельского университета, председатель Глобального института ККР:

«Великий полководец военного времени должен должным образом выполнять четыре важнейшие задачи: во-первых, понимать природу войны и разрабатывать правильные великие идеи и стратегические цели для ее ведения; во-вторых, эффективно доносить идеи до всех членов организации и всех других заинтересованных сторон; в-третьих, контролировать (и стимулировать) реализацию великих идей и стратегии; в-четвертых, работать с лидерами организации над определением того, как великие идеи и стратегия нуждаются в доработке, — таким образом делая возможным выполнение этих четырех важнейших задач снова и снова. По моему мнению, генерал Залужный блестяще выполнил каждую из этих четырех задач.

Масштаб задач, стоящих перед генералом Залужным и украинскими военными (да и перед всей страной), огромен. В конце концов, это война за независимость Украины, которая ведется против ее соседа России, врага, который совершил жестокое, неспровоцированное вторжение, совершил бесчисленные военные преступления и не только нанес удары по законным военным целям, но и пытался уничтожить электрическую и водную инфраструктуру Украины, а также ее порты и многочисленные гражданские дома, важные исторические памятники и даже, среди прочего, больницы и железнодорожные вокзалы. И этот враг, конечно, имеет население, которое более чем в три раза превышает население Украины, экономику (с точки зрения ВВП), которая более чем в восемь раз больше, а также одну из крупнейших и лучше всего оснащенных армий в мире.

Я верю, что чрезвычайно мощная украинская армия — при полной поддержке ее руководителя, мужественного и преданного народу Украины президента, который обеспечивает лидерство в духе Черчилля, — в конце концов победит и сохранит независимость Украины благодаря полной решимости, тотальной национальной мобилизации, адаптивности (что мы в который раз видели на поле боя, в воздухе и на море в течение последних недель), инновационности, настойчивости и постоянно растущему профессиональному опыту украинских войск, украинского народа и их лидеров. И, конечно, также благодаря чрезвычайной поддержке со стороны США, стран НАТО и западного мира, которые считают эту войну критически важной для сохранения основанного на правилах международного порядка.

Этот порядок был установлен в ХХ веке, видевшем две мировые войны и Великую депрессию, он добыт и сохраняется слишком дорогой ценой".

Ярослав Грицак,

украинский историк и публицист, доктор исторических наук:

«Каждая большая и важная война имела своего полководца, с которым связывают и большие победы, и большие поражения, — Юлий Цезарь или Ганнибал, эта традиция стара как мир. Фигурой этой войны, олицетворением украинцев, борющихся за свою свободу на поле боя, будет Валерий Залужный.

Залужный безусловно харизматичный, его харизму видно по улыбке. Я не могу вспомнить ни одного главнокомандующего — с фото, или с портретов, который бы так мило улыбался. Война не время для смеха, но у него это не смех, а улыбка как признак оптимизма, и это важно для украинцев.

Он молчаливый, не медийный, что тоже важно, поскольку создает образ человека не слов, а дела. Я не знаю его лично, но Сергей Жадан, когда общался с Залужным, говорил, что тот цитировал его стихи, знает произведения других украинских поэтов и писателей, и это определяет его не только как человека войны, но и как человека культуры, который уважает украинское, а для меня это всегда символ хорошего украинца.

Символ того самого поколения украинцев, которое сегодня на себе несет бремя войны, это поколение 40−57 лет, первое поколение украинской независимости. Наше самое большое достижение — это появление этого поколения, которое профессионально, которое умеет не только говорить, но и делать.

Залужного мы также любим за то, что он командующий побед, а не поражений, и это также очень важно. Ближайший образ — козацкие лидеры. Он сейчас как воспетый в истории гетьман Петр Сагайдачный — символ побед. Что еще важно: гетьман Сайгадачный был не только главнокомандующим, но и символом украинской независимости, вместе со всем Войском Запорожским он вступил в Киевское братство, демонстрировал свои политические ценности. Залужный также главнокомандующий, у которого есть не только военный талант, но и политическое видение Украины, и это тоже важно для украинского народа здесь и сейчас.

Залужный является командующим нового украинского войска, которое постепенно освобождается от советчины. Как говорят военные эксперты, сейчас Украина бьется против России двумя своими армиями: той, прогрессивной и европейской, которая ценит жизнь солдата и его ум в планировании операций, и старой советской, командиры которой привыкли жертвовать людьми, достигать результатов, несмотря на потери и не доверяя нижестоящим по званию право на инициативу.

Мы понимаем, что Украина победит, если эта, европейская часть ее армии победит советскую ее часть. Залужный, без сомнения, человек и воин этой новой украинской армии".

Текст впервые опубликован в журнале NV#3, журнал можно приобрести здесь