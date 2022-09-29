Главнокомандующий сил НАТО в Европе заверил Залужного в дальнейшей поддержке 29 сентября, 18:36 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Залужный сообщил в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ обменялся с генералом мнениями относительно оперативной обстановки, дальнейших планов и потребностей ВСУ в вооружении. Залужный также поделился с Каволи видением Генштаба по реагированию на мобилизацию в РФ.

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«Получил одобрительную оценку и заверения в дальнейшей поддержке», — говорится в сообщении.