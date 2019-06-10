Главное за выходные: съезды и списки пяти политических партий, выборы в Казахстане и кризис в Молдове
НВ собрало самые важные новости за выходные, 8−9 июня.
Пять политических партий провели съезды и представили списки на выборах в Раду
Съезд партии Слуга народа прошел в Ботаническом саду имени Гришко. На нем присутствовал и президент Украины Владимира Зеленский Читать дальше →
Партия представила первую сотню своего списка Читать дальше →
На съезде партии Европейская солидарность экс-президент Петр Порошенко рассказал о планах стать премьер-министром в случае ее победы на выборах Читать дальше →
Партия также представила первую десятку списка Читать дальше →
На Старокиевской горе прошел съезд партии Голос Читать дальше →
Политическая сила представила первую двадцатку списка Читать дальше →
После съезда лидер партии Святослав Вакарчук дал концерт, где представил новую песню Читать дальше →
Свою двадцатку объявила и партия Самопомич Читать дальше →
Объединенные националисты решили идти в парламент по списку Свободы. На съезде они представили первую пятерку списка Читать дальше →
В Казахстане прошли выборы президента
И.о. президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев получает 70,13% голосов избирателей Читать дальше →
В Молдове начался политический кризис
Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филиппу. После этого он признал неконституционным указ президента о выдвижении сопредседателя проевропейского блока ACUM Майи Санду на пост премьер-министра. В стране начался политический кризис, США и ряд других стран призвали стороны к сдержанности Читать дальше →
Власти Солсбери пообещали выкупить дом Скрипаля
Представитель городского совета британского города Солсбери Алистер Канингем заявил, что власти выкупят здание, в котором был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Читать дальше →
В Гонконге начались протесты против экстрадиции в Китай
Около миллиона человек вышли на улицы против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Полиция применила слезоточивый газ Читать дальше →
На рынке Барабашово в Харькове произошли столкновения, пострадал оператор
В Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения. Позже в полиции заявили, что травмы получили девять человек. В администрации рынка заявили, что столкновение произошло между представителями Национального корпуса, которые захватили магазин предпринимателя — ветерана АТО. Во время стычки избили оператора местного телеканала Читать дальше →
Беглый нардеп Онищенко намерен участвовать в парламентских выборах
Беглый народный депутат Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах Читать дальше →
В России арестовали журналиста Голунова
Суд в Москве отправил российского журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа Читать дальше →
Трамп запретил поднимать радужный флаг ЛГБТ на флагштоках посольств США
Администрация Дональда Трампа отказывает в просьбах вывешивать флаг ЛГБТ-сообществ на флагштоках посольств США по случаю месяца гордости ЛГБТ Читать дальше →
Определился победитель Лиги наций