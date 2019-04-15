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Главное за выходные: Порошенко на Олимпийском, атака на машину посла Украины в Лондоне и безвизовый Таиланд

15 апреля, 09:13
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Главное за выходные: Порошенко на Олимпийском, атака на машину посла Украины в Лондоне и безвизовый Таиланд - фото

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Все самое важное, что произошло на выходных

НВ собрало самые важные новости за выходные, 13-14 апреля.

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Теги:   Великобритания Лондон Таиланд Албания Выходные Дебаты Владимир Зеленский Петр Порошенко

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