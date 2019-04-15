Главное за выходные: Порошенко на Олимпийском, атака на машину посла Украины в Лондоне и безвизовый Таиланд 15 апреля, 09:13 543 Цей матеріал також доступний українською Коллаж Все самое важное, что произошло на выходных Коллаж

НВ собрало самые важные новости за выходные, 13-14 апреля.

Порошенко ждал Зеленского на НСК Олимпийский для дебатов, шоумен не пришел

В помещении НСК Олимпийский действующий президент Петр Порошенко 45 минут ждал появление Владимира Зеленского и коротал время, отвечая на вопросы журналистов Читать дальше →

По окончании "дебатов" он пригласил своего оппонента на выборах в студии телеканала ICTV Читать дальше →





В Лондоне атаковали служебный автомобиль посла Украины в Великобритании

В Лондоне на служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко напали. После вызова полиции автомобиль нападающего заблокировали, но нападающий вновь совершил таран авто посла Читать дальше →





Порошенко уволил Семочко с должности замглавы Службы внешней разведки

Президент Петр Порошенко уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Читать дальше →





Зеленский проигнорировал четыре повестки в военкомат во время мобилизации

Кандидат в президенты Владимир Зеленский систематически уклонялся от явки на запрос военного комиссариата по месту регистрации Читать дальше →





В городах Украины появились провокационные билборды с изображением уходящего Порошенко

В разных городах Украины появились агитационные плакаты с изображением президента Петра Порошенко, уходящего в никуда. Билборды сопровождались надписью "Кінець" и были выполнены в стилистике избирательной кампании Порошенко Читать дальше →





Зеленский объяснил, почему на него работают люди Коломойского

Кандидат в президенты Владимир Зеленский объяснил почему в его команде работают охрана и юрист олигарха Игоря Коломойского, потому что у них "контракт" Читать дальше →





Национальный рекорд Украины: во Львове спецназовец пробежал 21 км в бронежилете

Боец батальона патрульной службы полиции особого назначения Львов установил Национальный рекорд Украины Читать дальше →





В Иране осудили женщину за снятие хиджаба

Иранский суд приговорил 32-летнюю Виду Мовахеди к одному году заключения за то, что два года назад она демонстративно сняла платок-хиджаб в центральной части Тегерана Читать дальше →





С 14 апреля украинцы могут путешествовать в Таиланд без визы

С 14 апреля вступают в действие договоренности с правительством Таиланда по безвизовому режиму въезда украинских граждан с туристической целью Читать дальше →





Протесты в Албании: демонстранты попытались прорваться в парламент, полиция применила газ и водометы

В столице Албании Тиране произошли столкновения между полицией и демонстрантами, требующими отставки премьер-министра Эди Рамы Читать дальше →





В США выполнил первый полет самый большой в мире самолет

Над пустыней Мохаве, Калифорния, выполнил свой первый полет шестимоторный самолет Stratolaunch Читать дальше →





Лоукостер Wizz Air поднял цену на свои услуги

Венгерский лоукост Wizz Air повысил цену на приоритетную посадку и регистрируемый багаж Читать дальше →