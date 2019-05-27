Главное за выходные: победа Украины в Трибунале ООН, новый пешеходный мост в Киеве и итоги Каннского кинофестиваля Сегодня, 09:24 173 Цей матеріал також доступний українською Коллаж Главное за выходные Коллаж

НВ собрало самые важные новости за выходные, 25−26 мая.

Украина победила в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их Читать дальше →





В Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост

Ко Дню Киева в украинской столице открыли новый пешеходно-велосипедный мост, который соединил Владимирскую горку с Аркой Дружбы народов Читать дальше →

В первый же день работы моста на нем повредили защитную стеклянную пленку Читать дальше →





В Каннах завершился кинофестиваль

25 мая в Каннах состоялась церемония закрытия Каннского кинофестиваля. Жюри объявило победителей этого года. Лауреатом главной премии — Золотой пальмовой ветви — стал фильм Паразиты (Gisaengchung) режиссера Пон Джун Хо Читать дальше →





В ЕС прошли выборы в Европарламент

В пресс-центре Европарламента объявили результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза. Европейская народная партия и социалисты, у которых было большинство в предыдущем составе ЕП, существенно сократили свое представительство. В то же время усилились либералы и евроскептики Читать дальше →





Соцсети отреагировали на появление Зеленского на Лиге смеха

Президент Владимир Зеленский появился на концерте юмористического проекта «Лига смеха» в Октябрьском дворце в Киеве. Он выбежал на сцену с микрофоном в начале концерта, немного потанцевал под овации публики. Соцсети неоднозначно отреагировали на такое поведение президента Читать дальше →





Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта

Олигарх Игорь Коломойский в очередной раз высказался о том, что Украине стоит объявить дефолт и взять пример с Греции Читать дальше →





Гройсман заявил, что идет на выборы без Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключил участие в выборах в Верховную Раду в составе какого-либо объединения Читать дальше →





Вакарчук назвал причину отказа баллотироваться в президенты Украины

Украинский музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук объяснил, почему отказался от участия в выборах президента Украины Читать дальше →





Число кандидатов на пост премьер-министра Великобритании достигло семи

После заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о готовности уйти с этой должности о своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили уже семь британских политиков Читать дальше →