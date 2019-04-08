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Главное за выходные: официальные результаты первого тура выборов, отставка по делу убийства Гандзюк и наступление на Триполи

Сегодня, 09:23
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Главное за выходные: официальные результаты первого тура выборов, отставка по делу убийства Гандзюк и наступление на Триполи - фото

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Все самое важное за выходные

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Центральная избирательная комиссия Украины официально назвала результаты первого тура выборов президента и утвердила дату второго тура Читать дальше →


Убийство Гандзюк: глава Херсонской ОГА подал в отставку

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев подал в отставку Читать дальше →


Порошенко решил существенно изменить команду, пересдать анализы и назвал дату дебатов на Олимпийском

Кандидат в президенты Украины и нынешний глава государства Петр Порошенко заявил о намерениях существенно изменить свою команду и осуществлять дальнейшие реформы Читать дальше →

Он также решил пройти тесты Всемирного антидопингового агентства (WADA) в начале следующей недели Читать дальше →

Порошенко заявил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский Читать дальше →


Зеленский дал новое интервью, а его команда раскрыла шаги по борьбе с коррупцией

Команда кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского раскрыла шаги по борьбе с коррупцией Читать дальше →

Сам шоумен дал новое интервью, где рассказал о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и давлении на бизнес Читать дальше →


Глава ЦИК: Официальные дебаты Порошенко и Зеленского должны состояться в студии Суспільного

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного Читать дальше →


В Ливии армия Хафтара нанесла первые авиаудары по Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи Читать дальше →


В Украину не пустили лидера союза венгров Румынии

В Украине не пустили лидера Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена Читать дальше →


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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что существует риск того, что страна не сможет покинуть Европейский Союз Читать дальше →


В Стамбуле заработал новый аэропорт, который претендует на звание крупнейшего в мире

В турецком Стамбуле заработал новый аэропорт, который может стать крупнейшим в мире. Накануне состоялся большой переезд техники и оборудования из аэропорта им. Ататюрка Читать дальше →


Во Львове сносят незаконно построенную многоэтажку

Во Львове демонтируют построенный с нарушениями действующего законодательства дом - это едва ли не первый случай в истории независимой Украины, когда сносят многоэтажку Читать дальше →


NASA опубликовало фото солнечного затмения на Марсе

Марсоход Curiosity запечатлел силуэты спутников Красной планеты на фоне Солнца. Снимки помогли ученым узнать больше о расположении спутников Марса Читать дальше →

Теги:   Brexit Андрей Гордеев Екатерина Гандзюк Триполи Ливия ЦИК Украины Дебаты Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Выходные

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Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

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