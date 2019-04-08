Главное за выходные: официальные результаты первого тура выборов, отставка по делу убийства Гандзюк и наступление на Триполи Сегодня, 09:23 278 Цей матеріал також доступний українською Коллаж Все самое важное за выходные Коллаж

НВ собрало самые важные новости за выходные, 6-7 апреля.

ЦИК официально назвала дату второго тура

Центральная избирательная комиссия Украины официально назвала результаты первого тура выборов президента и утвердила дату второго тура Читать дальше →





Убийство Гандзюк: глава Херсонской ОГА подал в отставку

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев подал в отставку Читать дальше →





Порошенко решил существенно изменить команду, пересдать анализы и назвал дату дебатов на Олимпийском

Кандидат в президенты Украины и нынешний глава государства Петр Порошенко заявил о намерениях существенно изменить свою команду и осуществлять дальнейшие реформы Читать дальше →

Он также решил пройти тесты Всемирного антидопингового агентства (WADA) в начале следующей недели Читать дальше →

Порошенко заявил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский Читать дальше →





Зеленский дал новое интервью, а его команда раскрыла шаги по борьбе с коррупцией

Команда кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского раскрыла шаги по борьбе с коррупцией Читать дальше →

Сам шоумен дал новое интервью, где рассказал о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и давлении на бизнес Читать дальше →





Глава ЦИК: Официальные дебаты Порошенко и Зеленского должны состояться в студии Суспільного

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного Читать дальше →





В Ливии армия Хафтара нанесла первые авиаудары по Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи Читать дальше →





В Украину не пустили лидера союза венгров Румынии

В Украине не пустили лидера Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена Читать дальше →





Тереза Мэй заявила, что Brexit "ускользает из рук"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что существует риск того, что страна не сможет покинуть Европейский Союз Читать дальше →





В Стамбуле заработал новый аэропорт, который претендует на звание крупнейшего в мире

В турецком Стамбуле заработал новый аэропорт, который может стать крупнейшим в мире. Накануне состоялся большой переезд техники и оборудования из аэропорта им. Ататюрка Читать дальше →





Во Львове сносят незаконно построенную многоэтажку

Во Львове демонтируют построенный с нарушениями действующего законодательства дом - это едва ли не первый случай в истории независимой Украины, когда сносят многоэтажку Читать дальше →





NASA опубликовало фото солнечного затмения на Марсе

Марсоход Curiosity запечатлел силуэты спутников Красной планеты на фоне Солнца. Снимки помогли ученым узнать больше о расположении спутников Марса Читать дальше →