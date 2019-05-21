Главное из интервью Вакарчука: отношение к Зеленскому, ключевая ошибка Порошенко и партия Голос Вчера, 10:45 6742 Цей матеріал також доступний українською Валерий Калныш via Facebook Святослав Вакарчук в студии Радио НВ Валерий Калныш via Facebook

Глава партии Голос и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук ответил на вопросы Радио НВ в большом интервью.

Публикуем главные цитаты молодого политика из его разговора с журналистом Сергеем Рахманиным.

О заявлении Зеленского насчет роспуска Рады

Мне кажется, гораздо важнее сначала изменить избирательное законодательство и провести выборы по системе пропорциональных, но открытых списков, где учитывались бы реальные желания людей видеть тех или иных депутатов. Потому что сегодняшняя система с мажоритарными округами — это тоже старая политика, это рассадник коррупции, несправедливости, и через эту систему заходят абсолютно не подконтрольные никому и ничему депутаты.

Это будет «лакмусом» и для новой власти, и вообще для Верховной Рады, что для них важно — «шашечки или ехать». Потому что если мы говорим о настоящих изменениях, то надо менять избирательное законодательство и уверенно и сознательно идти на выборы — и не важно, когда они состоятся.

Что касается сроков, партия Голос готова к любым срокам: к досрочным, к очередным — мы и так, и так пойдем на выборы.

О решении участвовать в парламентских выборах

Это окончательное и точное решение, на которое ничто не может повлиять. Более того, это решение принималось очень быстро, я не раздумывал особо долго, так как считаю, что парламент сегодня в стране является тем местом, где принимаются ключевые, основополагающие решения, которые, между прочим, касаются жизни, благосостояния и будущего каждого обычного украинца. Это основное место принятия ключевых политических решений с долгосрочными и краткосрочными последствиями в стране. Поэтому мы считаем, что мы должны быть там сегодня.

О том, будет ли поддерживать Зеленского

Исходя из того, что президент [Владимир Зеленский] будет делать, мы будем определять свое поведение. Если он будет предлагать позитивные изменения для страны, мы, безусловно, их поддержим. Более того — мы будем выступать за еще большие изменения, еще более радикальные изменения, потому что мы уже слишком долго ждали и топтались на месте — 28 лет. Пора уже идти вперед на полных парусах и с большой скоростью. А если он будет предавать интересы избирателей, если он не будет выполнять свои обещания, то мы заставим его отвечать перед избирателями.

Об обвинении в сходстве партийных цветов Голоса с российским триколором

Я благодарю за оценку и за конструктивную критику. Хочу сказать, что на самом деле цвета являются оранжевым и глубоко-синим. Но мы воспринимаем и понимаем эту критику, мы обязательно учтем замечания тех людей, которые нам сказали [об этом], потому что для нас очень важно, чтобы такой ассоциации не возникало, поэтому это будет сделано в ближайшее время.

Понятно, что мы не собираемся кардинально ничего менять, поскольку уверены в своей айдентике и знаем, почему она такая, но мы сделаем так, чтобы такой ассоциации не возникало. Наши дизайнеры и наша креативная группа этим занимаются — я думаю, завтра-послезавтра [интервью записано 19 мая, — Ред.] это будет [исправлено].

Цвета выбирались не произвольно. Этот цвет — я его называю даже не столько оранжевым, а кораллово-оранжевым — является очень украинским цветом. Это цвет кораллов, которые носят украинские женщины уже много сотен лет, это цвет бархатцев, это цвет, который является для нас естественным и своим.

А темно-синий цвет, мне кажется, это вообще очень фундаментальный цвет, который дает подлинную основу. Поэтому, по моему мнению, это такое сочетание цветов, которое для нас символизирует, с одной стороны, украинскость, искренность, яркость, а с другой стороны — фундаментальность подхода. Это то, что я хотел бы, чтобы нас характеризовало.

О возложении надежд на президентов

Поскольку в 2014 году, как и в 2004 году, мы выбирали нового президента, и общество возлагало на него все надежды, то я бы не хотел, чтобы мы делали ту же ошибку в 2019 году. Мы слишком высокую цену заплатили, для того чтобы все надежды возлагать на нового президента. Как по мне, это просто старая политика, против которой мы боремся.

О главной ошибке Порошенко за время его президентства

П резидент [Петр] Порошенко имел уникальную возможность изменить всю систему справедливости в стране — это самая большая претензия, которую, я думаю, ему выдвинул избиратель. Несмотря на понятные успехи и его личные, и его команды, этот запрос на справедливость (на борьбу с коррупцией, на изменения к лучшему) — ту, которую можно было почувствовать и потрогать руками (жизнь каждого украинца), мне кажется, этот запрос людей не был выполнен.

Несмотря на то, что многие вещи — например, такие как безвизовый режим, он завершил и оформил, при нем это произошло, или автокефалия для церкви, или определенные реформы в украинской армии — были сделаны, люди ждали простых и понятных правил игры, люди ждали восстановления справедливости. Этого так и не произошло. Я думаю, что именно этому дал оценку украинский избиратель.

О первых инициативах в случае прохождения в Верховную Раду

Я считаю, что начинать надо (и я об этом говорю долго — задолго до того, как я решил пойти в политику) с судебной системы. Если мы не создадим прозрачные правила игры, неотвратимость наказания; четкую, слаженную работу правоохранительных органов, об остальных реформах нечего и думать.

Есть еще несколько инициатив, которые, если судебная система будет изменена к лучшему, станут возможны. Например, создание конкурентной экономической среды, уничтожение монополий и создание действенных антимонопольных регуляторов. Это для нас задача № 1 — вместе с судебной системой.

Третья задача, которая также с ними связана — сделать так, чтобы лишить олигархов влияния и контроля над информацией в стране.

Можно ограничить, если кто-то — его бизнес — контролирует большое количество украинской экономики, например, выше 1% ВВП (а у нас в стране есть такие), можно просто сделать так, чтобы запретить им в принципе обладать средствами массовой информации, потому что в Украине это слишком большой конфликт интересов, слишком много используют информацию в своих интересах.

Второй вариант: создать действенные наблюдательные советы для большинства СМИ или телеканалов, в которых владелец не может обладать большинством. То есть наблюдательный совет должен состоять из большинства независимых членов.

О том, оставит ли политику, если его партия не пройдет в парламент

Разве моя предыдущая карьера в жизни показывает, что я гонюсь за быстрым успехом? Или разве она показывала, что меня останавливали определенные неудачи? Я знаю, что сейчас большинство хоть и ассоциирует меня с музыкальной карьерой и представляет себе, что Океан Эльзы — это собранные стадионы и постоянный успех, но когда мы начинали, нам было очень трудно, успех к нам пришел не сразу, и многие ставили нам преграды.

Но мы поставили себе большую цель, и цель звучала очень просто: мы хотим сделать такую украинскую музыку, за которую не стыдно. И мы шли к этой цели уверенно, хотя были периоды, когда мне было очень трудно и материально, и морально, когда многие не понимали меня лично, когда мои знакомые вообще не одобряли моего решения пойти заниматься музыкой, поскольку я был тогда достаточно успешным студентом, подающим надежды в науке.

Но я принял это решение, и для себя я всегда, если принимаю фундаментальные решения, их не меняю. Пойти в политику — это, простите за пафос, мое фундаментальное решение. Я иду туда не для того, чтобы получить какую-то карьерную должность; я иду для того, чтобы изменить страну. Это длинная игра… Даже не игра, а длинная дорога. Это то, что не остановит меня, что бы не случилось — я готов идти до конца.

Прямая речь Святослава Вакарчука была незначительно отредактирована ради стилистической целостности материала. Редактирование не изменило контекст и смысловую часть прямой речи.