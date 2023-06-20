Скандальная закупка. На заседании Киевсовета главе Днепровской РГА вручили барабаны «для снятия стресса» 20 июня, 14:56 Павлу Бабию вручили барабан с молоточками (Фото:Dmitriy Belotserkovets/Facebook)

На заседании Киевсовета главе Днепровской РГА Павлу Бабию вручили барабаны после того, как стало известно о закупке инструментов якобы для «психологической разгрузки» детей во время воздушных тревог на почти миллион гривен.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец в своем Facebook.

«Учитывая, что весь этот скандал добавил чиновникам из РГА немало стресса, фракция УДАР подарила РГА барабан, который, по убеждению главы райгосадминистрации, этот самый стресс очень хорошо снимает», — пояснил он.

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Белоцерковец уточнил, что барабан чиновнику вручили во время его выступления перед депутатским корпусом. Он пытался объяснить абсурдную закупку барабанов в укрытия, но так и не смог этого сделать.

По словам Белоцерковца, Бабий лишь заявил, что от закупки барабанов пришлось отказаться.

В конце апреля управление образования Днепровского района Киева заказало сотни кожаных барабанов и 153 комплекта молоточков к ним в укрытия якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Сумма договора составила 882 262,26 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что их закупали для детских садов.

Также Днепровская РГА проводила закупку для укрытий сковородок за 720 тысяч гривен и пароварок за 500 тысяч гривен.

После скандала и реакции общества на абсурдную закупку барабанов во время войны и постоянных взрывов договор разорвали.