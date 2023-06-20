Скандальная закупка. На заседании Киевсовета главе Днепровской РГА вручили барабаны «для снятия стресса»

20 июня, 14:56
Поделиться:
Павлу Бабию вручили барабан с молоточками (Фото:Dmitriy Belotserkovets/Facebook)

Павлу Бабию вручили барабан с молоточками (Фото:Dmitriy Belotserkovets/Facebook)

На заседании Киевсовета главе Днепровской РГА Павлу Бабию вручили барабаны после того, как стало известно о закупке инструментов якобы для «психологической разгрузки» детей во время воздушных тревог на почти миллион гривен.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец в своем Facebook.

«Учитывая, что весь этот скандал добавил чиновникам из РГА немало стресса, фракция УДАР подарила РГА барабан, который, по убеждению главы райгосадминистрации, этот самый стресс очень хорошо снимает», — пояснил он.

Видео дня

Белоцерковец уточнил, что барабан чиновнику вручили во время его выступления перед депутатским корпусом. Он пытался объяснить абсурдную закупку барабанов в укрытия, но так и не смог этого сделать.

По словам Белоцерковца, Бабий лишь заявил, что от закупки барабанов пришлось отказаться.

В конце апреля управление образования Днепровского района Киева заказало сотни кожаных барабанов и 153 комплекта молоточков к ним в укрытия якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Сумма договора составила 882 262,26 грн.

Читайте также:
«Они там ох*ели?». Закупка барабанов для бомбоубежищ Киева возмутила украинцев

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что их закупали для детских садов.

Также Днепровская РГА проводила закупку для укрытий сковородок за 720 тысяч гривен и пароварок за 500 тысяч гривен.

После скандала и реакции общества на абсурдную закупку барабанов во время войны и постоянных взрывов договор разорвали.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Госзакупки Укрытие Электронные госзакупки Киевсовет Скандал

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X