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Глава Закарпатской ОГА Москаль написал заявление о выходе из партии Порошенко

Сегодня, 11:05
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Глава Закарпатской ОГА Москаль написал заявление о выходе из партии Порошенко - фото

moskal.in.ua

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал заявление Центральный совет партии Блок Петра Порошенко о выходе из Солидарности.

Об этом сообщается на сайте Москаля.

«Прошу прекратить моё членство в политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность. Также сообщаю, что снимаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность», — говорится в заявлении.

Фото: moskal.in.ua
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Теги:   Фракция БПП Петр Порошенко Закарпатская ОГА Солидарность Геннадий Москаль

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