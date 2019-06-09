Глава Закарпатской ОГА Москаль написал заявление о выходе из партии Порошенко
Сегодня, 11:05
Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал заявление Центральный совет партии Блок Петра Порошенко о выходе из Солидарности.
Об этом сообщается на сайте Москаля.
«Прошу прекратить моё членство в политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность. Также сообщаю, что снимаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность», — говорится в заявлении.
Фото: moskal.in.ua