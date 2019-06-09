Глава Закарпатской ОГА Москаль написал заявление о выходе из партии Порошенко Сегодня, 11:05 Цей матеріал також доступний українською moskal.in.ua Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль moskal.in.ua

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал заявление Центральный совет партии Блок Петра Порошенко о выходе из Солидарности.

Об этом сообщается на сайте Москаля.

«Прошу прекратить моё членство в политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность. Также сообщаю, что снимаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность», — говорится в заявлении.