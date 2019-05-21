Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Евгений Быстрицкий
Между виртуальным и реальным. Давайте оценивать Зеленского серьезно
Георгий Тука
Почему досрочные выборы ВР — ошибка
Андрей Зубов
Зеленский побеждает Путина
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Глава Винницкой ОГА подал в отставку

Вчера, 16:54
2036
Цей матеріал також доступний українською
Глава Винницкой ОГА подал в отставку - фото

Винниця.info

Валерий Коровий

Глава Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий написал заявление об отставке.

Об этом 33-му каналу сообщил первый зампредседателя ОГА Андрей Гижко.

«Никакой сенсации… Потому что в день инаугурации нового президента все председатели областных государственных администраций написали соответствующие заявления», — сказал он.

По словам представителя Винницкой ОГА, Валерий Коровий до представления нового губернатора будет работать в статусе исполняющего обязанности председателя.

«Я и остальные заместители Коровия заявлений не писали, потому что это не предусмотрено законом», — добавил он.

Теги:   Винницкая область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Вчера, 10:45

img
Главное из интервью Вакарчука: отношение к Зеленскому, ключевая ошибка Порошенко и партия Голос
Экономика

Вчера, 09:51

img
Миссия МВФ начала работу в Украине
Технологии

Вчера, 14:04

img
Акционеры Amazon могут запретить продажу правительству США системы распознавания лиц

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86043
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31172
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26765