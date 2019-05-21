Глава Винницкой ОГА подал в отставку
Глава Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий написал заявление об отставке.
Об этом 33-му каналу сообщил первый зампредседателя ОГА Андрей Гижко.
«Никакой сенсации… Потому что в день инаугурации нового президента все председатели областных государственных администраций написали соответствующие заявления», — сказал он.
По словам представителя Винницкой ОГА, Валерий Коровий до представления нового губернатора будет работать в статусе исполняющего обязанности председателя.
«Я и остальные заместители Коровия заявлений не писали, потому что это не предусмотрено законом», — добавил он.