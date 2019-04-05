Глава Суспільного озвучил стоимость проведения дебатов Порошенко и Зеленского на Олимпийском 5 апреля, 18:39 5578 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko Петр Порошенко и Владимир Зеленский REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko

Глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что на проведение дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский, по предварительным данным, придется потратить около 1 миллиона долларов.

Об этом сообщает LIGA.net.

Аласания отметил, что смет проведения дебатов еще нет, а сейчас обсуждают различные варианты монтажа сцены, установки света и звука, а также обеспечение безопасности мероприятия.

По словам Аласании, для сравнения концерт Святослава Вакарчука на Олимпийском обошелся в 500 тысяч долларов.

Разницу в стоимости этих мероприятий глава Суспільного объяснил дополнительными расходами на охрану мероприятия.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Среди условий проведения дебатов Зеленский назвал сдачу анализов обеими кандидатами.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей.