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Спецтема: Выборы президента Украины

Глава Суспільного озвучил стоимость проведения дебатов Порошенко и Зеленского на Олимпийском

5 апреля, 18:39
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Глава Суспільного озвучил стоимость проведения дебатов Порошенко и Зеленского на Олимпийском - фото

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что на проведение дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский, по предварительным данным, придется потратить около 1 миллиона долларов.

Об этом сообщает LIGA.net.

Аласания отметил, что смет проведения дебатов еще нет, а сейчас обсуждают различные варианты монтажа сцены, установки света и звука, а также обеспечение безопасности мероприятия.

По словам Аласании, для сравнения концерт Святослава Вакарчука на Олимпийском обошелся в 500 тысяч долларов.

Разницу в стоимости этих мероприятий глава Суспільного объяснил дополнительными расходами на охрану мероприятия.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины. 

Среди условий проведения дебатов Зеленский назвал сдачу анализов обеими кандидатами.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Дебаты Петр Порошенко Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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