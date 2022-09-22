«О замене Шмыгаля мы не говорим». Глава партии СН Елена Шуляк — о «слугах"-коллаборантах, скандалисте Тищенко и отставке премьера 22 сентября, 14:04 Эксклюзив НВ Елена Шуляк, глава партии Слуга народа (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Глава президентской партии отрицает близость скандального Николая Тищенко к Банковой, признается, сколько коллаборантов выявили в своих рядах «слуги» и отвечает на неудобные вопросы о попытке парламента лишить независимости НАБУ.

То, как проходит первый шок от полномасштабной войны, можно было наблюдать по изменению поведения политиков. Еще в марте в полуокруженном Киеве народные избранники консолидировались и издавали необходимые для обороны страны законопроекты, не критикуя друг друга. Но уже в апреле единству пришел конец: в сессионный зал постепенно начали возвращаться привычные склоки, а представители президентской команды — протягивать сомнительные законопроекты.

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Одним из таких стал документ, поставивший под сомнение независимость НАБУ и, соответственно, вызвавший бурную негативную реакцию Запада и антикоррупционных активистов.



Об этом и ряде других скандальных политических решений власти НВ и пообщался с Еленой Шуляк — представительницей президентской команды, занимающей сразу три ответственные должности: председателя партии Слуга народа (СН), заместитель руководителя фракции монобольшинства в Верховной Раде (ВР) и зампредседателя комитета по вопросам государственной власти и регионального развития.



— С началом полномасштабной войны мы наблюдали за тем, как на оккупированных территориях в местных общинах появлялись политики-коллаборанты. Больше всего их оказалось среди представителей ОПЗЖ, но несколько случаев было и среди представителей Слуги народа — в Харьковской области и на Луганщине, в Мариуполе. Почему это стало возможным? Партия на этапе отбора недоработала с кандидатами?

— Вообще, вопрос коллаборантов будет волновать наше общество еще долго. И я думаю, что есть огромный запрос у наших людей на справедливость и наказание предавших Родину, украинский народ. Мы видим очень неприятную для нас историю с депутатом Верховной Рады Алексеем Ковалевым, который на сегодняшний день уже казнен [пошел на сотрудничество с врагом и был найден убитым на оккупированной Херсонщине]. Он не был членом партии [СН], он был членом фракции. Но от этого не менее стыдно, что такой человек работал с нами и принимал участие в принятии важных для страны решений.



На сегодняшний день есть четверо коллаборантов среди депутатов или председателей общин [от Слуги народа ], которые работают на временно оккупированных территориях. Мы отслеживаем очень скрупулезно всех предавших Родину. И к таким депутатам, выдвинутым политической силой СН, можем применить сразу императивный мандат. К счастью, все четверо депутатов не были членами партии, но мы их выдвигали.



Конечно, уже сейчас можно задумываться над вопросами кадрового отбора, как эти люди попали в команду и что сделать сейчас, чтобы предотвратить такие случаи в будущем. К сожалению, не могу сказать, как эти люди попадали в команду, потому что я недавно стала возглавлять партию СН. Но сегодня я четко понимаю, что кадровая политика должна быть пересмотрена очень радикально. И уже сейчас в нашей партии мы запустили проект «Герои среди нас», где находим местных депутатов на уровне области, города, села, поселков и председателей наших общин, которые сейчас, во время войны, проявляют себя максимально. И у нас уже сотни таких депутатов. Мы хотим о каждом написать и формировать своеобразную базу кадрового резерва для того, чтобы именно такие достойные люди представляли нашу политическую силу, когда будет победа, закончится война и мы снова будем возвращаться к политическим процессам в стране.



— Что с этими четырьмя коллаборантами, о которых вы упоминали? Против них возбуждены уголовные производства?



— Открыты уголовные производства, мы применяем процедуру императивного мандата [отзыва депутатов], они исключены из фракции и сейчас вся работа основная находится в правоохранительных органах. И наша задача общая, чтобы эти люди понесли справедливое наказание. Но, знаете, когда говорим о коллаборантах, то их у нас сегодня четверо. А если мы говорим о тех местных депутатах, которые сегодня служат в ВСУ или работают на медицинском фронте, то это более 400 человек.



— Вы работали с вашими партцентрами до полномасштабной войны на предмет того, что они будут делать, если Россия нападет?



— Я думаю, что в этой стране никто из политических сил со своими ячейками не прорабатывал разные варианты, когда будет происходить полномасштабное вторжение. Но с ячейками накануне войны в феврале мы очень активно работали над тем, чтобы территориальная оборона (ТРО) в стране была создана максимально мощной. И в то время мы инициировали очень много обращений и сессий в областных и городских советах по выделению средств на обеспечение ТРО всем необходимым. Наши главы областных организаций и народные депутаты были максимально задействованы в этих процессах. Это мы начали в начале февраля, у нас даже каждая область отчитывалась и предоставляла информацию, сколько средств было выделено, кто поддержал, а кто не поддержал. И 24 февраля, к сожалению, все поменяло. Но сам процесс, касавшийся укрепления обороноспособности нашего государства, был инициирован именно политической партией СН.



— После 24 февраля в парламенте сформировалась оборонная коалиция, и даже существовал своеобразный мораторий на критику оппозицией власти и наоборот. Но это недолго продлилось. Почему?



— Это были лучшие времена для парламента, потому что все народные депутаты, неважно какая фракция, какая депутатская группа, были настолько едины и настолько все забыли о политике. Объединяла только одна общая цель — скорейшая победа, как можно быстрее принимать приближающие ее решения. Я помню то время, когда у нас были обсуждения в зуме согласительного совета единой депутатской коалиции. Там был, например, даже [экс-спикер ВР] Дмитрий Разумков, хотя он не входит в состав согласительного совета. Но на политические моменты никто не обращал внимания, нужно было обсуждать и договариваться, чтобы все выносившиеся в зал законопроекты принимались как можно скорее. Поэтому со всеми такими представителями большой группой проходили обсуждения разных законопроектов. В зуме мы могли обсуждать 4−6 часов, могли спорить, не находить сразу единого решения. Но когда мы заходили в зал — все решения принимались консенсусом, без обсуждений, потому что мы должны еще учитывать моменты безопасности. Особенно когда мы говорим о начале марта, о том, насколько был заблокирован Киев, который вообще к тому времени готовился к блокаде. И в то время не возникало ни у кого вопросов, кто будет выступать за трибуной, ни у кого не возникал вопрос: «А сколько вы там поправок — тысячу или две — подаете в тот законопроект?»; не возникало вообще никаких политических споров относительно того, как принятие законопроекта будет отражаться на той или иной политической силе. Просто все работали как единая команда и принимали решения.



Где-то с апреля понемногу политика начала возвращаться в парламент. И первые такие колокольчики были тогда, когда в законопроекты начали подавать уже по тысяче поправок. Мы помним, как некоторые политические силы раньше пытались блокировать [поправками] принятие земельной реформы, банковский законопроект. И снова эта практика вернулась в сессионный зал [в апреле]. А второй такой колокольчик, что политика работает в сессионном зале, был, когда начали торговаться, что могут снять какое-то количество поправок в обмен на выступление за трибуной 10 или 15 минут. И это уже как раз признаки того, что политика у некоторых политических сил уже начала выходить на первое место, а не принятие тех или иных законопроектов для государства.



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