Глава штаба Слуги народа рассказал, возьмут ли в партию нынешних нардепов Сегодня, 13:43 748 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Выборы в Раду должны состояться 21 июля REUTERS/Valentyn Ogirenko

На предстоящих досрочных парламентских выборах в список партии Слуга народа по пропорциональной системе, возможно, попадут и действующие народные депутаты.

Об этом заявил глава штаба этой политической силы Александр Корниенко, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента НВ.

В то же время он подчеркнул, что по мажоритарной системе партия Слуга народа не будет представлена действующими нардепами.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Разумков возглавил партию президента Владимира Зеленского Слуга народа.

Главой ее избирательного штаба стал Александр Корниенко.

Напомним, что официально вступил в должность президента Украины 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

По данным последних опросов, партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.