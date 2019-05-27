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Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Глава штаба партии Слуга народа о финансировании: У нас наибольшее количество доноров

Сегодня, 17:19
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Глава штаба партии Слуга народа о финансировании: У нас наибольшее количество доноров - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Александр Корниенко: Партия Слуга народа имеет наибольшее количество физических доноров

Избирательный фонд партии Слуга народа на выборах в Верховную Раду будет наполнен за счет небольших пожертвований большого количества физических и юридических лиц.

Об этом сообщил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает Громадське.

«У нашей кампании наибольшее количество физических доноров… У нас есть много физических лиц и юридических лиц, которые готовы небольшие суммы нам жертвовать», — сказал он.

По словам Корниенко, доноры президентской кампании Владимира Зеленского не смогут принять участие в финансировании избирательной кампании Слуги народа. Это предусмотрено в законе о финансировании политических партий.

Глава штаба проинформировал, что стоимость предвыборной кампании еще не оценивали. Он выразил надежду, что им удастся «сэкономить» на рекламе за счет использовании интернет-каналов.

«Мы умеем работать в интернете. Как оказалось, там другой порядок цен, и там за те деньги, за которые можно 10 секунд показать по ТВ в прайм-тайме, там можно за эти деньги провести на выборы два округа. Поэтому для нас это все равно будет немного дешевле», — отметил Корниенко.

Напомним, что официально вступив в должность президента Украины 20 мая Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Дмитрий Разумков возглавил партию президента Владимира Зеленского Слуга народа. Председателем ее избирательного штаба стал Александр Корниенко.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Владимир Зеленский партия Слуга народа

Спецтема   Выборы в Раду

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