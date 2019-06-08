Глава штаба партии Голос рассказала об особенностях отбора людей в избирательный список Вчера, 22:27 Цей матеріал також доступний українською Dmytro Vaha via Facebook Юлия Клименко Dmytro Vaha via Facebook

За избирательный список партии Голос, состоящий из 226 мест, голосовал номинационный комитет из семи членов политсилы. Всего на место в списке претендовала тысяча человек.

Об этом LIGA.net рассказала глава избирательного штаба партии Юлия Клименко.

Также она отметила, что баллотироваться от политсилы по мажоритарным округам желали 300 человек, из которых отобрали 70, к которым нет «репутационных вопросов».

«Если журналисты предоставят факты, что кто-нибудь из наших выдвиженцев в списке или по мажоритарке имеют с этим проблемы, мы на это отреагируем», — сказала Клименко.

Также она анонсировала презентацию 45 доноров партии в течение избирательной кампании Голоса.

Напомним, 8 июня в помещении Национального музея истории Украины прошла официальная часть съезда политической партии Голос, в рамках которого были приняты пять протокольных решений.

Среди них — решения об участии партии в парламентских выборах 2019 года, об утверждении программы партии, об утверждении избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.