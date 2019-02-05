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Глава СБУ: Россия тратит 3 млрд рублей в год на зарплаты наемникам ЧВК Вагнера

Сегодня, 11:07
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vistanews.ru

Финансирование боевиков Вагнера осуществляется через структуры Евгения Пригожина

Содержание наемников неофициальной российской ЧВК Вагнера обходится Кремлю в 3 млрд рублей в год (около 1,5 млрд гривен).

Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"В среднем только на выплаты заработной платы всем сотрудникам ЧВК Вагнера (2500 - 3000 личного состава) идет около 3 млрд рублей в год. Однако не надо забывать о выплатах семьям в случае гибели - 5 млн рублей за убитого. Только в 2018 году убиты почти 200 внештатников, большинство - в Сирии, в результате боестолкновения с силами коалиции в районе Дайр-эз-Заур - это дополнительно порядка 1 млрд рублей (около 500 млн гривен)", - рассказал он.

По словам Грицака, финансирование российских наемников осуществляется через структуры предпринимателя Евгения Пригожина, близкого к президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, существуют также расходы на оружие и снаряжение, необходимые для ведения боевых действий, однако они ложатся на плечи Министерства обороны.

"Еще есть прямые расходы - оружие, боеприпасы, горючее, бронированная техника (танки, БТР, артиллерия, РСЗО Град и тому подобное). Эти вещи поставляются со складов МО РФ - бесплатно", - отметил глава СБУ.

Теги:   Россия СБУ Российские наемники Частная военная компания Вагнера

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