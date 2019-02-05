Глава СБУ: Россия тратит 3 млрд рублей в год на зарплаты наемникам ЧВК Вагнера
Содержание наемников
неофициальной российской ЧВК Вагнера обходится Кремлю в 3 млрд рублей в год
(около 1,5 млрд гривен).
Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
- Читайте также: СБУ раскрыла личности российских наемников в Судане, воевавших ранее на Донбассе - фото
"В среднем только на выплаты заработной платы всем сотрудникам ЧВК Вагнера (2500 - 3000 личного состава) идет около 3 млрд рублей в год. Однако не надо забывать о выплатах семьям в случае гибели - 5 млн рублей за убитого. Только в 2018 году убиты почти 200 внештатников, большинство - в Сирии, в результате боестолкновения с силами коалиции в районе Дайр-эз-Заур - это дополнительно порядка 1 млрд рублей (около 500 млн гривен)", - рассказал он.
По словам Грицака, финансирование российских наемников осуществляется через структуры предпринимателя Евгения Пригожина, близкого к президенту РФ Владимиру Путину.
Кроме того,
существуют также расходы на оружие и снаряжение, необходимые для ведения боевых
действий, однако они ложатся на плечи Министерства обороны.
"Еще есть
прямые расходы - оружие, боеприпасы, горючее, бронированная техника (танки,
БТР, артиллерия, РСЗО Град и тому подобное). Эти вещи поставляются со складов
МО РФ - бесплатно", - отметил глава СБУ.