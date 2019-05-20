Глава СБУ Грицак подает в отставку 20 мая, 09:30 9314 Цей матеріал також доступний українською СБУ Василий Грицак: Переживаю за майбутнє СБУ і держави, бачу як піднімає голову проросійський реваншизм в Україні СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и все его заместители подали рапорты об отставке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ», — сказано в заявлении Грицака.

Согласно установленному Военными уставами порядку, соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами его команды.

«Буду откровенным перед украинцами: свой рапорт написал с тяжелым сердцем. Так же как все остальные, переживаю за будущее Службы и государства, вижу как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине», — добавил Грицак.

17 мая в отставку подал первый заместитель главы СБУ генерал-полковник Павел Демчина.

В тот же день об отставке заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Из Администрации президента Петра Порошенко уже ушли ее глава Игорь Райнин, заместители главы Алексей Филатов и Константин Елисеев.

Также заявление об отставке написал секретарь СНБО Александр Турчинов.