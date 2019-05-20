Глава СБУ Грицак подает в отставку
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и все его заместители подали рапорты об отставке.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ», — сказано в заявлении Грицака.
Согласно установленному Военными уставами порядку, соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами его команды.
«Буду откровенным перед украинцами: свой рапорт написал с тяжелым сердцем. Так же как все остальные, переживаю за будущее Службы и государства, вижу как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине», — добавил Грицак.
17 мая в отставку подал первый заместитель главы СБУ генерал-полковник Павел Демчина.
В тот же день об отставке заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Из Администрации президента Петра Порошенко уже ушли ее глава Игорь Райнин, заместители главы Алексей Филатов и Константин Елисеев.
Также заявление об отставке написал секретарь СНБО Александр Турчинов.