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Глава партии 5.10: Нарушал закон, как и 100% предпринимателей

Сегодня, 13:52
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НВ

Геннадий Балашов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии 5.10 Геннадий Балашов заявил, что нарушал закон в рамках своей предпринимательской деятельности, поскольку каждый украинец "как минимум получал теневую зарплату".

"Конечно, у нас все, 100% предпринимателей нарушают закон. <...> Все нарушают закон, потому что как минимум вы когда-нибудь получали теневую зарплату в конвертах", - сообщил Балашов Радио НВ, отвечая на вопрос о том, нарушал ли он когда-нибудь закон в рамках осуществления предпринимательской деятельности.

Напомним, предприниматель Геннадий Балашов является кандидатом в президенты Украины, был выдвинут от собственной партии 5.10, которая выступает за существенный пересмотр налоговой системы Украины.

Теги:   Радио НВ Геннадий Балашов

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