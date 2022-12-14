«Нулевая толерантность к коррупции». В интервью НВ глава НАПК Новиков рассказал, что происходит между агентством и Офисом президента 14 декабря, 21:51 Эксклюзив НВ Глава НАПК Александр Новиков (Фото:Национальное агентство по предотвращению коррупции — НАПК / Facebook)

Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит проверку в отношении заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко и автомобилей, которыми он пользовался.

Также возникли определенные разногласия в позициях представителей ОП и НАПК относительно применения украинских санкций против россиян. Хотя введены санкции против почти 4500 физических и юридических лиц из РФ, процесс продвигался медленно, о чем неоднократно отмечали активисты и глава НАПК.

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Свидетельствуют ли эти два факта об обострении отношений между ОП и НАПК, глава агентства Александр Новиков рассказал в интервью Радио НВ.

— В интервью Цензор.НЕТ вы заявили о двух вещах. Первое — о том, что заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов не передавал решение Совета национальной безопасности и обороны на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Это, по вашему мнению, влияло на то, что введение санкций против россиян затянулось на месяцы. Также вы сказали о том, что НАПК проводит проверку по автомобилям другого заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. И дальше Смирнов дал интервью нашим коллегам из Lb.ua, где сказал, что НАПК демонстрирует «нетипичное поведение», мол, вообще не должно этим заниматься. Что не так с тем, что заявил Смирнов?

— Во-первых, это не НАПК заявило о том, что не утверждали санкции по тем или иным причинам — это прямая речь Андрея Смирнова на первом заседании межведомственной рабочей группы.

НАПК поддерживает позицию президента, что есть два основных фактора победы — это Вооруженные силы Украины и смелость украинского народа, и налагаемые на агрессора санкции для того, чтобы подорвать его способность вести эту войну.

Функция НАПК в санкционной политике определена в рамках дорожной карты санкций против России международной санкционной группой, работающей под руководством руководителя Офиса президента Андрея Ермака и [бывшего посла США в России Майкла] Макфола.

Согласно этой дорожной карте НАПК идентифицировало наибольшее количество лиц в мировой истории санкционирования — более 24 тысяч — это физические лица и компании, причастные к этой войне.

Кроме того, НАПК осуществляет идентификацию лиц, причастных к войне, в соответствии с запросом Министерства иностранных дел, и самое главное — в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины о создании межведомственной рабочей группы по вопросам санкционной политики.

Фактически наработка списков лиц, подлежащих санкционированию, осуществляется на основе материалов НАПК в рамках этой межведомственной рабочей группы, возглавляемой первым вице-премьером Юлией Свириденко. НАПК ей очень благодарен за хорошую организацию работы межведомственной группы, которая позволила санкционировать более 4,5 тысяч физических и юридических лиц.

— Возвращаясь к Смирнову, заместителю руководителя Офиса президента. Вы говорите, что он не передавал решение СНБО президенту на подпись. Это достаточно серьезное обвинение. Каковы ваши версии, почему это могло происходить? На чем вы строите ваше заявление?

— Исключительно на документах и позиции самого указанного заместителя, и на том, что позиция, которую он озвучивает, прямо противоречит позиции президента и руководителя Офиса президента, то есть прямо противоречит позиции его руководителей и официальной позиции украинского государства.

В частности, среди этих решений, которые не передавались на подпись президенту, есть и решения, принятые СНБО до того, как был принят закон, в разработке которого принимало участие также НАПК, О конфискации активов подсанкционных лиц. Это даже решение, проголосованное СНБО до начала вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно 18 февраля, если я хорошо помню.

— Обвиняете ли вы Смирнова, что он действовал или действует в интересах тех российских бизнесменов, чьи активы должны быть конфискованы?

— Это вопрос к Службе безопасности Украины. Я хочу лишь подчеркнуть, что его позиция прямо противоречит позициям президента Украины и позиции руководителя Офиса президента Украины.

— Вы сказали, что будет проверяться Тимошенко по автомобилям, на которых он ездит. Речь идет о «гуманитарном» внедорожнике Chevrolet Tahoe, его компания General Motors предоставила нашим защитникам. Потом заметили, что именно г-н Тимошенко на нем ездит. Также о Porsche Taycan 2021 года, который стоит около 100 тысяч долларов. По словам Тимошенко, ему его ненадолго предоставил бизнесмен Вемир Давитян. Учитывая эти заявления в отношении господина Тимошенко и Смирнова, кто-то может сказать, что НАПК пошли войной на Офис президента. Вы получали какие-то неофициальные сигналы из Офиса президента по этому поводу?

— НАПК, тем более в военное время, стремится обеспечить все, чтобы Украина победила Россию в этой войне. И для этого мы должны быть внутренне стойкими.

НАПК полностью разделяет тон, [который задает] президент, а это — тон нулевой толерантности к коррупции.

Как вы слышали несколько недель назад, президент сказал, что большинства коррупционеров не осталось в Украине. Действительно, мы уверены, что большинство из них покинули территорию Украины.

Но мы в рамках нашего функционала должны обеспечить надлежащие процедуры проверок любых чиновников. Не важно, это председатель сельского совета или заместитель руководителя Офиса президента.

Поэтому очевидно, что после появления любой информации, которая может подорвать доверие к Правительству, президенту, мы должны проверить и сделать выводы о наличии или отсутствии нарушений.

Мы как раз поддерживаем полностью господина президента и Офис президента в призывах к нулевой толерантности к коррупции. И эти проверки являются свидетельством приверженности первых лиц государства к культуре добропорядочности.

— Президент заявил о том, что все украинские коррупционеры уехали. С другой стороны, вы проверяете двух заместителей главы Офиса президента. О чем это говорит?

— Это говорит о том, что в Украине налажены процедуры рассмотрения любых сообщений о коррупции. А именно налаживание процедуры рассмотрения сообщений о коррупции может гарантировать отсутствие коррупции как таковой.

То, что мы проводим проверку господина Тимошенко, никоим образом не означает, что в его действиях имеются составы коррупционных правонарушений.

— Каков механизм этой проверки?

— Проверка может как раз гарантировать добропорядочность того или иного человека и отсутствие нарушений в его действиях.

У нас был премьер-министр [Владимир] Гройсман. Он после проверки НАПК даже плакаты на бигбордах размещал «Проверен НАПК — добропорядочный».

Как производится проверка? Если говорить о г-не Тимошенко, это вопрос пользования им двумя транспортными средствами. Мы спросили документы у тех людей, на которых были зарегистрированы эти транспортные средства, и объяснения по поводу пользования Тимошенко этими автомобилями.

Закон требует в двух случаях осуществлять декларирование таких транспортных средств: это если [по состоянию на] 31 декабря лицо пользовалось, или более 183 дней.

Был ли этот факт в данном случае, нам неизвестно. Кроме того, закон обычно предусматривает ответственность за получение подарка должностным лицом. Является ли пользование этими транспортными средствами подарком или нет, [вывод] мы можем сделать, получив документы и пояснения от владельцев транспортных средств.

— Смирнов также обвинил НАПК в том, что Минюст подавал запрос об активах Александра Бабакова — это вице-спикер Госдумы Российской Федерации. По мнению Смирнова, здесь есть его активы. Он утверждает, что НАПК сказали, что таких активов нет. Он говорит, что «они должны предпринять какие-то действия, чтобы действительно эти активы были найдены, заблокированы и дальше мог происходить процесс конфискации». Что произошло с активами Бабакова?

— Даже в вашем вопросе есть противоречие в позиции господина Смирнова. С одной стороны, Смирнов говорит, что НАПК не должно заниматься вопросом санкций и активов подсанкционных лиц. С другой стороны, обвиняет нас, что мы не установили какие-то активы.

По Бабакову к нам поступил запрос Министерства юстиции. Мы, согласно имеющимся материалам, дали промежуточный ответ. На сегодняшний день НАПК проводит дополнительную идентификацию активов господина Бабакова. И к нам поступили запросы граждан Латвии на эти активы, наличие которых может свидетельствовать о связанности этих лиц — граждан Латвии с указанным лицом, о чем мы дополнительно информируем Министерство юстиции Украины.

— То есть Смирнов неправду говорит?

— У меня вообще большой вопрос — откуда у Смирнова эти документы. Эти документы составляют служебную документацию Министерства юстиции и НАПК. А значит, их публикация Смирновым может свидетельствовать о незаконном доступе (сомневаюсь, что он законным способом получил эти документы) к служебным документам двух органов, вовлеченных в противодействие агрессии Российской Федерации.

— Как может проверяться обвинение в том, что Смирнов не передавал решение СНБО на подпись президенту Зеленскому?

— Это вопрос внутренней служебной проверки в Офисе президента, Офисом президента руководит Андрей Ермак. И возможны вопросы проверки со стороны Службы безопасности Украины. Такие санкции, по словам самого президента, и мы солидарны с президентом, это вопрос нашей военной победы.

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— Давайте вернемся к имуществу российских бизнесменов или олигархов. Можно ли утверждать, что на сегодняшний день уже определены все российские бизнесы, которые есть на территории Украины?

— За вопрос конфискации активов подсанкционных лиц отвечает не НАПК. Но мы со своей стороны полностью поможем всеми нашими ресурсами Министерству юстиции Украины для идентификации таких активов.

— Вы уже говорили о том, сколько было определено таких компаний. Уверены ли в том, что мы действительно нашли всех?

— Это вопрос к Министерству юстиции, к нашему надежному партнеру по данному вопросу. Не могу ответить относительно полноты.

— Сейчас у нас есть закон о градостроительстве. Есть разные точки зрения по этому закону. Кто говорит, что этот закон защищает интересы застройщиков. Как НАПК на это смотрит?

— НАПК согласно закону Украины О предотвращении коррупции проводит антикоррупционные экспертизы проектов законов, которые выносятся на рассмотрение Верховной Рады Украины. Еще в прошлом году мы провели антикоррупционную экспертизу этого закона. Соответствующий комитет Верховной Рады полностью учел выводы антикоррупционной экспертизы.

Приблизительно две недели назад к нам поступил доработанный с учетом замечаний НАПК законопроект, в котором содержались новые коррупционные риски. Я назову два самых больших. Объект, строящийся вопреки градостроительной документации, не считался самовольным строительством. Второй коррупционный риск, что надзорный орган, которым является Министерство инфраструктуры, даже если устанавливал нарушения при осуществлении строительства, не мог никоим образом повлиять на это строительство. Был пробел в законе — что делать после фиксации таких нарушений. Был ряд других положений, создававших коррупционные риски. Все наши рекомендации НАПК в текст закона были учтены комитетом в полном объеме.

— Мы сейчас можем сказать, что в этом законе о градостроительстве нет коррупционной составляющей?

— С точки зрения антикоррупционных механизмов, мы не видим тех статей, которые создавали бы коррупционные риски.

Вместе с тем, хочу сказать, что мы не оцениваем саму плоскость градостроительной реформы. Этот фундаментальный реформаторский законопроект должен был пройти все необходимые стадии обсуждения для того, чтобы учесть мнение всех стейкхолдеров. Вопрос того, насколько мнение всех вовлеченных в процесс лиц учтено, не является компетенцией НАПК.

В рамках нашей компетенции: мы к закону в том объеме, который мы анализировали на антикорэкспертизе, вопросов не имеем.