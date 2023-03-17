Глава Минстратегпрома уходит в отставку — нардеп 17 марта, 22:05 Павел Рябикин (с микрофоном) (Фото:Артем Ильин / NV Бизнес)

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин покидает должность, сообщил в Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

По словам Железняка, Рябикин станет послом Украины в Китае. Место главы Минстратегпрома вместо него займет Александр Камышин, который до этого возглавлял Укрзализныцю.

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Павел Рябикин возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности 4 ноября 2021 года. Перед этим он возглавлял Государственную таможенную службу, а также руководил аэропортом Борисполь.

Камышин сообщил о своей отставке 27 февраля. По его словам, они вместе с вице-премьером Александром Кубраковым приняли решение, что он возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе. 3 марта стало известно, что Камышин назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Исполнять обязанности главы правления Укрзализныци будет член правления УЗ Евгений Лященко.

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