Глава Минобороны Полторак подал в отставку
В понедельник, 20 мая, министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку.
Соответствующее заявление министра на имя президента Владимира Зеленского опубликовано в Facebook Минобороны Украины.
«Прошу Вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об увольнении меня с поста министра обороны Украины», — написал Полторак.
20 мая заявление об отставке написал глава СБУ Василий Грицак. По словам Грицака, свой рапорт он написал с тяжелым сердцем, так как видит, «как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине».
17 мая в отставку подал первый заместитель главы СБУ генерал-полковник Павел Демчина.
В тот же день об отставке заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Из Администрации президента Петра Порошенко уже ушли ее глава Игорь Райнин, заместители главы Алексей Филатов и Константин Елисеев.
Также заявление об отставке написал секретарь СНБО Александр Турчинов.