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Глава Минобороны Полторак подал в отставку

20 мая, 11:05
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Глава Минобороны Полторак подал в отставку - фото

пресс-служба президента Украины

Степан Полторак

В понедельник, 20 мая, министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку.

Соответствующее заявление министра на имя президента Владимира Зеленского опубликовано в Facebook Минобороны Украины.

«Прошу Вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об увольнении меня с поста министра обороны Украины», — написал Полторак.

20 мая заявление об отставке написал глава СБУ Василий Грицак. По словам Грицака, свой рапорт он написал с тяжелым сердцем, так как видит, «как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине».

17 мая в отставку подал первый заместитель главы СБУ генерал-полковник Павел Демчина.

В тот же день об отставке заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Из Администрации президента Петра Порошенко уже ушли ее глава Игорь Райнин, заместители главы Алексей Филатов и Константин Елисеев.

Также заявление об отставке написал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Теги:   Минобороны Украины Степан Полторак

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