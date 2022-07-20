«Мы создали ПВО для киберпространства». Интервью с Михаилом Федоровым — о боях с ФСБшными хакерами и контратаки Украины онлайн 20 июля, 11:52 Эксклюзив НВ Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Фото:Михаил Федоров / Facebook)

Как Украина обороняется и даже контратакует Россию онлайн и благодаря чему может стать страной № 1 в мире по военным технологиям, в интервью Радио НВ рассказал Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации.

— У нас нет численного преимущества, но мы должны иметь технологическое и качественное преимущество над врагом. Можете оценить, как работает система и приложение еВорог?

Видео дня

— Е-Ворог — очень важный сервис. Благодаря авторизации в Дии можно через мессенджеры отправить месторасположение вражеской техники, скопления оккупантов, можно отправить информацию о коллаборантах. Это очень помогает вооруженным силам, нашей разведке, потому что для военной техники невозможно избежать камеры смартфона.

Когда происходят столь активные действия с нашей стороны по составам Российской Федерации, думаю, что можно получать больше информации. Им, оккупантам, не укрыться от наших ударов. Это действительно важный сервис, потому что они на нашей земле, а украинцы борются с этим и рассказывают, где находится техника, где находятся оккупанты.

За это время мы уже получили более 300 тысяч сообщений с разной информацией — и как передвигается техника, и где живут оккупанты, кто предатель… Информация анализируется, систематизируется, наносится на определенную карту и автоматически передается во все специальные органы.

— Как дальше наращивать этот технологический компонент в противодействии врагу? Возможно ли говорить о каких-то консолидированных действиях украинцев и IT-сектора для того, чтобы нанести оккупанту наибольший вред? Возможна ли консолидация для нанесения серьезных ударов по кибернетической инфраструктуре Российской Федерации?

— Это уже происходит четыре-пять месяцев. Мы создали IT-армию, объединили киберволонтеров и IT-специалистов, работающих в направлении информационной безопасности. Они объединены определенными целями для того, чтобы наносить контратаки по информационным системам Российской Федерации. Участвуют сотни тысяч человек. Есть публичные цели, которые каждый день публикуются в пабликах IT-армии и, конечно, непубличные цели. Есть многовекторные комбинированные атаки, просто DDoS атаки. Мы даже шерим разные возможности, боты, как можно автоматизировать атаки, чтобы домохозяйка могла, используя специальный бот, делать DDoS-атаки по российским информационным ресурсам.

Конечно, волонтерство теперь есть не только физическое, нацеленное на помощь ресурсами, но и в киберпространстве. У нас IT-страна почти 300 тысяч IT-специалистов в Украине, нас поддерживает весь демократический цивилизованный мир. Поэтому у нас есть IT-армия, которая гораздо более мощная, чем какие-то ФСБшные ручные хакерские группировки Российской Федерации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.