Кто они такие, чтобы учить нас. Климкин предложил запретить наблюдателей ПАСЕ на выборах Вчера, 11:50 4199 Цей матеріал також доступний українською Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/Flickr Павел Климкин Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/Flickr

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Верховная Рада должна отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за парламентскими выборами в случае возвращения в Ассамблею России.

«Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И в конце концов, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ?» — написал министр в Facebook.

Климкин добавил, что доверия к этой Ассамблее в Украине больше нет.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.