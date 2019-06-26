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Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Кто они такие, чтобы учить нас. Климкин предложил запретить наблюдателей ПАСЕ на выборах

Вчера, 11:50
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Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/Flickr

Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Верховная Рада должна отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за парламентскими выборами в случае возвращения в Ассамблею России.

«Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И в конце концов, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ?» — написал министр в Facebook.

Климкин добавил, что доверия к этой Ассамблее в Украине больше нет.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

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Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

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Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   ПАСЕ Павел Климкин

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ Выборы в Раду

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