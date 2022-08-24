«РФ не смогла вас сокрушить». Глава МИД Португалии на День Независимости Украины прибыл с визитом в Киев 24 августа, 12:32 Жуан Кравиньйо пообещал Украине всяческую поддержку, в том числе военную и финансовую (Фото:nestrangeiro_pt/Twitter)

В среду, 24 августа, на День Независимости Украины министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньйо прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил у себя в Twitter, опубликовав фото со столичного вокзала.

«Для меня честь быть в Киеве в этот день, когда празднуется 31-я годовщина Независимости Украины, которую Россия стремилась и не смогла сокрушить. Я привез месседж солидарности, а также политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки», — написал глава португальского МИД.

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В то же время, о какой именно помощи идет речь, Кравиньйо не уточнил.

Накануне в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда, который вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским открыл на площади перед Верховной Радой Аллею смелости, посвященную иностранным друзьям Украины.

Празднование 31-й годовщины Независимости Украины в 2022-м проходит не только в условиях войны с РФ, но и угрозы новых провокаций со стороны Кремля против мирного населения, в связи с чем массовые мероприятия по случаю праздника было решено не проводить.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Наталья Гуменюк 21 августа сообщила, что российские войска накануне увеличили количествобоевых кораблей с крылатыми ракетами Калибр в Черном море.

О планах РФ нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным учреждениям подтвердило со ссылкой на данные разведки и агентство Reuters, а посольство США из-за данных угроз призвало своих граждан покинуть Украину.

В свою очередь президент страны Владимир Зеленский пообещал мощный ответ в случае увеличения количества российских ракетных ударов на День Независимости.

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