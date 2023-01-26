«Смелый визит». Глава МИД Франции посетила Одессу в день массированного ракетного обстрела 26 января, 13:19 Дмитрий Кулеба поблагодарил Катрин Колонну за ее смелость (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

На фоне новой массированной ракетной атаки РФ Одессу посетила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Об этом в четверг, 26 января, сообщил у себя в соцсетях глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, поблагодарив свою коллегу за ее смелость в условиях российской угрозы.

Видео дня

«Спасибо за ваш смелый визит. С нетерпением жду возможности обсудить роль Франции в международной танковой коалиции, экспорте зерна и украинской „формуле мира“. Украинско-французское партнерство по-прежнему имеет решающее значение для прекращения российской агрессии и восстановления мира», — подчеркнул министр.

Фото: Catherine Colonna/Twitter

Согласно последним данным, в результате новой атаки РФ есть зафиксированы прилеты в Киеве, где один мирный житель погиб и еще несколько получили ранения, а также в Винницкой и Одесской областях, где были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

По словам начальника пресс-центра Сил обороны Юг Натальи Гуменюк, российские военные избрали тактику волнообразных атак, чтобы обнаружить позиции украинской ПВО.