Глава МАГАТЭ возвращается в Киев после встречи с Путиным 12 октября, 19:50 Гросси был в Киеве с визитом 5 октября, после чего отправился в Россию (Фото:Rafael MarianoGrossi / Twitter)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси возвращается в Украину после визита в Санкт-Петербург, где он встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

«По договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским, после встреч в Санкт-Петербурге возвращаюсь в Киев. Работа по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается», — написал он в Twitter.

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Гросси был в Киеве с визитом 5 октября, после чего отправился в Россию.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

Путин 5 октября подписал «указ» о «передаче» захваченной оккупантами ЗАЭС в собственность страны-агрессора. После этого Гросси подтверждал, что МАГАТЭ продолжит считать временно оккупированную Запорожскую АЭС украинским объектом несмотря на указы диктатора.