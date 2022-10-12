Глава МАГАТЭ возвращается в Киев после встречи с Путиным

12 октября, 19:50
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Гросси был в Киеве с визитом 5 октября, после чего отправился в Россию (Фото:Rafael MarianoGrossi / Twitter)

Гросси был в Киеве с визитом 5 октября, после чего отправился в Россию (Фото:Rafael MarianoGrossi / Twitter)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси возвращается в Украину после визита в Санкт-Петербург, где он встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

«По договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским, после встреч в Санкт-Петербурге возвращаюсь в Киев. Работа по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1580221449201389569?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1580221449201389569%7Ctwgr%5E971a6dd0c078b2978cd0c66088d0cfc67a7f211e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fworld%2Feurope%2Fiaea-chief-grossi-says-he-is-his-way-kyiv-2022-10-12%2F
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Гросси был в Киеве с визитом 5 октября, после чего отправился в Россию.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

Путин 5 октября подписал «указ» о «передаче» захваченной оккупантами ЗАЭС в собственность страны-агрессора. После этого Гросси подтверждал, что МАГАТЭ продолжит считать временно оккупированную Запорожскую АЭС украинским объектом несмотря на указы диктатора.

https://www.youtube.com/embed/PYg2mZUAxYg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия НАЭК Энергоатом Войска РФ МАГАТЭ ЗАЭС

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