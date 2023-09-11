Глава Киевской областной полиции Небитов ушел в отставку, на его место назначили генерала Щадило 11 сентября, 20:33 Андрей Небитов (Фото:Андрей Небитов / Facebook)

В понедельник, 11 сентября, глава Киевской областной полиции Андрей Небитов заявил, что уходит в отставку. Новым руководителем стал генерал Анатолий Щадило.

Небитов поблагодарил коллег за работу.

«Для меня четыре года службы во главе полиции Киевской области пришли к своему завершению. Это невероятный опыт и важный этап моей жизни. Я искренне благодарен каждому, с кем мы прошли этот путь, с кем бок о бок выстояли в самое сложное время полномасштабного вторжения российской армии в феврале 2022 года, с кем были и остаемся максимально сплочены жаждой защитить нашу страну и уничтожить оккупанта», — заявил он.

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17 июля 2019 года Небитова назначили руководителем Главного управления Национальной полиции в Киевской области. До этого он занимал должность заместителя начальника областного управления полиции.

Пресс-служба полиции Киевской области сообщила, что глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу нового руководителя — генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадило.

Анатолий Щадило / Фото: Нацполиция Киевской области / Facebook

Выговский поблагодарил бывшего руководителя Небитова за работу и пожелал успехов на новой должности. Небитов назначен на должность заместителя председателя Национальной полиции Украины.

«Анатолий Щадило продолжит положительные наработки и будет дальше развивать полицию Киевской области, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации. Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности», — отметил Выговский.

Щадило в свою очередь отметил, что «приложит все усилия» для поддержания в области порядка и создания среды безопасности для граждан.