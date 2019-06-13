Глава Генштаба Хомчак: С Коломойским у меня были хорошие отношения, но сейчас мы не общаемся Сегодня, 10:47 Цей матеріал також доступний українською Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook Руслан Хомчак Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что с экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским у него были хорошие отношения, но сейчас они не общаются.

Об этом Хомчак заявил в интервью ВВС Україна.

По его словам, с Коломойским он познакомился, когда был командующим оперативного командования «Юг» весной 2014 года.

«С тех пор мы с ним начали работать, ведь штаб у меня находился в городе Днепропетровск (Теперь Днепр — Ред.), как раз началась российская агрессия, армия в 2014 году, вы знаете, в каком была состоянии. Поэтому у нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии», — заявил глава Генштаба.

Он добавил, что в конце февраля 2015 года его назначили для дальнейшего прохождения службы в Киев и с тех пор Хомчак с Коломойским не виделся.

«Сейчас не общаемся … с назначением (на должность главы Генштаба — Ред.) не поздравлял», — подчеркнул Хомчак.

21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

Другим указом он уволил с этой должности генерала армии Виктора Муженко.

Хомчак уже анонсировал кадровые изменения в Генштабе.

Генерал-лейтенант Хомчак — участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016−2017 годы).

С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.

