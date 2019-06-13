Борис Херсонский
Филарет ушел в раскол
Андрей Смирнов
Парубий подписал «капут» Зеленскому
Владимир Фесенко
О чем говорят партийные списки
Нина Хрущева
Зачем России объятия Китая?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Глава Генштаба Хомчак: С Коломойским у меня были хорошие отношения, но сейчас мы не общаемся

Сегодня, 10:47
Цей матеріал також доступний українською
Глава Генштаба Хомчак: С Коломойским у меня были хорошие отношения, но сейчас мы не общаемся - фото

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

Руслан Хомчак

Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что с экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским у него были хорошие отношения, но сейчас они не общаются.

Об этом Хомчак заявил в интервью ВВС Україна.

По его словам, с Коломойским он познакомился, когда был командующим оперативного командования «Юг» весной 2014 года.

«С тех пор мы с ним начали работать, ведь штаб у меня находился в городе Днепропетровск (Теперь Днепр — Ред.), как раз началась российская агрессия, армия в 2014 году, вы знаете, в каком была состоянии. Поэтому у нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии», — заявил глава Генштаба.

Он добавил, что в конце февраля 2015 года его назначили для дальнейшего прохождения службы в Киев и с тех пор Хомчак с Коломойским не виделся.

«Сейчас не общаемся … с назначением (на должность главы Генштаба — Ред.) не поздравлял», — подчеркнул Хомчак.

21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

Другим указом он уволил с этой должности генерала армии Виктора Муженко.

Хомчак уже анонсировал кадровые изменения в Генштабе.

Генерал-лейтенант Хомчак — участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016−2017 годы).

С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.

Теги:   Генеральный штаб Игорь Коломойский Руслан Хомчак

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 19:02

img
Могли пригласить еще год назад. Ахметов пояснил выбор наставника Шахтера
События

Вчера, 15:58

img
Задержана группа чиновников, вымогавших взятку в $500 тысяч — Луценко
Финансы

Вчера, 16:56

img
НБУ создает спецподразделение для защиты прав потребителей финуслуг

ТОП 3

Политика

11 июня, 17:13

img
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы
32041
Политика

11 июня, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
20376
Политика

11 июня, 20:15

img
Дочь нового главы Службы внешней разведки Бухарева за год получила от отца подарков на 15 миллионов гривен
17407

Новости Одессы

img
«Зорко одно лишь сердце». Эстонка поставила «Маленького принца» в Одесском ТЮЗе (фото)
img
Врачи одесской клиники научили пациентку заново дышать (общество)
img
Прокуратура: главный инженер Одесской железной дороги пытался нажиться на ремонте крыши