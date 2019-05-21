Глава фракции Народный фронт принес на консультацию с Зеленским Конституцию Вчера, 11:37 1187 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Зеленский собрал глав фракций для консультаций о роспуске Рады Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава фракции Народный фронт Максим Бурбак принес на консультацию с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским о роспуске Верховной Рады Конституцию.

«С собой взял Конституцию, где хочу ознакомить президента со статьями 83 и 90», — сказал он журналистам, пишет Liga.net.

Бурбак отметил, что решение Зеленского о роспуске парламента является политическим заявлением, которое «не имеет никакого отношения к законам».

Он напомнил, что 17 мая прекратила свое существование коалиция и начался 30-дневный период для формирования нового большинства в Раде.

«Гарант Конституции не имеет права подписывать антиконституционные указы», — резюмировал нардеп.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.