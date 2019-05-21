Глава фракции Народный фронт принес на консультацию с Зеленским Конституцию
Глава фракции Народный фронт Максим Бурбак принес на консультацию с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским о роспуске Верховной Рады Конституцию.
«С собой взял Конституцию, где хочу ознакомить президента со статьями 83 и 90», — сказал он журналистам, пишет Liga.net.
Бурбак отметил, что решение Зеленского о роспуске парламента является политическим заявлением, которое «не имеет никакого отношения к законам».
Он напомнил, что 17 мая прекратила свое существование коалиция и начался 30-дневный период для формирования нового большинства в Раде.
«Гарант Конституции не имеет права подписывать антиконституционные указы», — резюмировал нардеп.
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.
Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.