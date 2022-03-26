«Уже дважды покидал дом из-за москалей». Интервью НВ с главным муфтием Украины о капелланстве и борьбе мусульман против РФ 26 марта, 18:48 Цей матеріал також доступний українською Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» (Фото:Александр Медведев / НВ)

С начала войны шейх Саид Исмагилов, глава Духовного управления мусульман Украины «Умма», сменил религиозные наряды на военную форму, — стал капелланом мусульман терробороны Киева.

Саид Исмагилов встретил НВ на железнодорожном вокзале Киева, — туда он приехал забрать очередную партию волонтерской помощи. В эти дни у главного мусульманского лидера Украины много обязанностей и работы до поздней ночи. Муфтий признается: хотел быть обычным бойцом территориальной обороны (ТрО), однако его узнали и сделали имамом-капелланом.

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В разговоре с НВ Исмагилов рассказал о вовлеченности мусульман в борьбу, работе российских муфтиев на ФСБ и влиянии московской пропаганды на верующих Ближнего Востока.

— Утром 24 февраля Россия напала на Украину. Как начался этот день для вас?



— Я был дома, спал. Проснулся очень рано от взрывов. Я жил — уже не могу сказать, что живу — на территории Киевщины, которая сейчас временно оккупирована.

До этого я жил в Донецке, также с 2014 года — временно оккупированная территория. Поэтому мне уже дважды приходится выезжать из дома, потому что туда приходят москали — «освобождать».

К тому времени я уже три месяца тренировался в составе территориальной обороны. Наши командиры нас предупреждали, что после 20 февраля ожидается начало российской агрессии. Поэтому я был уже и морально, и по-всякому готов к тому, что будет происходить. И делал все по инструкции.

— Вы вступили в терроборону еще за три месяца до вторжения?



— Да, я вступил в ТРО в декабре. Там тренировался и проходил все учения. Я хорошо понимал, что, скорее всего, будет война. Не было понятно, будет ли она вокруг Киева. Но тренироваться и готовиться было нужно.

— Вы говорите, что 24 были на территории, которая сегодня оккупирована. Вы выехали сразу же в Киев или еще там оборонялись в составе ТРО?



— Я был вынужден поехать в Киев, потому что очень быстро российские войска захватили населенные пункты области. И уже в столице присоединился к батальону территориальной обороны.

Саид Исмагилов утром 25 марта на железнодорожном вокзале Киева разгружает волонтерскую помощь / Фото: Александр Медведев / НВ

— За что именно вы отвечаете в терробороне Киева?



— Сначала я пришел как рядовой боец. Но меня быстро узнали, к сожалению. Поскольку я не хотел дальше снова заниматься тем, чем я занимаюсь в своей повседневной жизни. И вышел приказ о том, что я причислен к военным капелланам. А именно — я являюсь имамом-капелланом по Киеву батальона ТрО.

— Вы не хотели, но вас причислили к капелланам?



— Со мной разговаривало командование и сказало, что больше некому выполнять религиозные служения и [удовлетворять] религиозные потребности. Ибо все остальные муфтии и имамы куда-то исчезли, убежали или ничего не делают для того, чтобы поддерживать духовно наши вооруженные силы. Поэтому командование киевской ТРО попросило меня взять на себя ответственность, потому что больше никому. Ну и пришлось стать имамом-капелланом.

— Вы сейчас много общаетесь с бойцами и поддерживаете их. Какой у них боевой дух?



— Очень положительный. Я преимущественно общаюсь с мусульманами, но есть друзья и знакомые не мусульмане. Дух боевой. Они хотят как можно скорее разбить врага и освободить Украину. У мусульман есть особые пожелания освободить Украину, включая временно оккупированные территории Крыма и Донбасса. Все очень целеустремленные, бойцы собираются в мечеть на пятничную молитву. Вот сегодня [25 марта] собирались. Поскольку они выполняют приказы, кто в ВСУ, кто в батальонах ТрО, то бывает так, что не каждый раз могут прийти в мечеть на молитву. Но стабильно там больше 30 воинов собирается каждую пятницу.

У бойцов ТрО боевой дух и они хотят как можно скорее разбить врага и освободить Украину, - говорит имам-капеллан Исмагилов. / Фото: Александр Медведев / НВ

— Как теперь выглядит ваш день?



— Просыпаюсь и провожу утреннюю молитву. Потом планирую свой день, поскольку я выполняю приказы в батальоне, занимаюсь волонтерской деятельностью, капелланской деятельностью, и на меня также возложены в батальоне обязанности общаться с журналистами из мусульманских стран ( в основном из арабских стран, Турции и других). Мне нужно давать им информацию, объяснения об Украине, мусульманах Украины, о том, что происходит. Поэтому у меня очень много дел до поздней ночи. Иногда мне приходится включаться в 12 ночи в эфир разных телеканалов, в первую очередь арабо-мусульманского мира. Между тем еще нужно успевать заниматься и капелланской, и волонтерской, и батальонской деятельностью.

— Как мусульманское сообщество сейчас в целом помогает Украине?



— Мы часть нашей страны и общества. Мы так же, как и все, вовлечены в абсолютно все деятельности. Есть мусульмане и парамедики, и медики, и волонтеры, и военные капелланы, и воины в ВСУ, пограничной службе, Нацгвардии, батальонах территориальной обороны. Есть мусульмане, являющиеся политиками, чиновниками и журналистами. То есть, как муравьи работаем на общую победу.

— Вы уже упоминали, что совершаете молитвы для бойцов. А какая ситуация с мечетями в других регионах Украины, где сейчас ведутся бои?



— Три мечети были обстреляны: в Константиновке Донецкой области, после нее пострадала мечеть в Мариуполе, а затем обстреляли мечеть в Северодонецке Луганской области. Пока мне не известно, что происходит в Харькове с нашими мечетями, которых там было несколько. На временно оккупированной территории Луганской области собрали имамов из наших мечетей, — их на двое суток похитили куда-то, затем в наручниках вернули в Луганскую соборную мечеть и заставили, чтобы они отказались от дальнейшего сотрудничества с нашим духовным управлением, и признали подчинение российскому духовному управлению. И об этом они разместили новость на многих ресурсах, что имамы так называемой «Л/ДНР» теперь переходят под контроль московского духовного управления.

— Они согласились?



— А кто не согласится, если их там где-то двое суток держали? Вы же понимаете, люди все люди.

Саид Исмагилов планирует оставаться в Киеве до победы, а при необходимости – и к границе идти / Фото: Александр Медведев / НВ

— Основные муфтии России одобрили российское вторжение в Украину. Пытались ли вы контактировать с ними и объяснить, что происходит на самом деле?



— Нет, я даже не пытался контактировать. Я очень хорошо знаю русскую кухню. Все абсолютно [русские] муфтии подконтрольны ФСБ, для меня это совершенно не секрет. И когда началась война, я сделал обращение к мусульманам России на русском языке. За это меня обвинили в экстремизме. Но мне безразлично. Когда убивают наших женщин и детей, когда пытаются уничтожить нашу страну, то на войне не до сентиментов и не до каких-то дипломатических реверансов. Врага следует называть врагом и воевать на всех фронтах: информационном, вооруженном, экономическом и, в том числе, на духовном. Российские муфтии еще раз собрали 16 марта на Северном Кавказе, и они подписались под новым обращением, где они абсолютно одобряют путинскую российскую политику в смысле войны против Украины. Они подписались и благословили это.

— Генштаб ВСУ заявлял, что Россия нанимает людей на Ближнем Востоке для войны против Украины. Как вы расцениваете действия мусульман, согласных на это?



— Крайне отрицательно. Я также обращался к мусульманам Ближнего Востока и всему миру. Я говорил, что они будут на стороне греха, преступления и несправедливости, если они согласятся. Я пытался донести объективную информацию о происходящем. Я предупреждал, что если они станут на сторону агрессора, это будет означать, что они станут сторонниками греха, насилия, смерти и убийств.

— Была ли какая-нибудь реакция на это обращение?



— Да, многие мусульманские телеканалы со всего мира связываться со мной, просили прокомментировать, что на самом деле происходит. Есть мощная российская пропаганда и арабоязычный российский канал уже многие годы транслирует свою пропаганду на мусульманские страны. И многие в это верят.

— Будете оставаться в Киеве до победы?



— До победы. А если нужно, то пойду и к границе. Я же один из членов батальона и вообще думал, что буду нужен как воин, а не духовный деятель. Поэтому только до победы. А если нужно, то и дальше.