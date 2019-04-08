Глава ЦИК: Официальные дебаты Порошенко и Зеленского должны состояться в студии Суспільного Сегодня, 07:31 9593 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko Петр Порошенко и Владимир Зеленский REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Кроме того, по ее словам, официальные дебаты должны финансироваться из госбюджета, сообщает РБК-Украина.

"Обращаю ваше внимание на существующее постановление ЦИК от 5 мая 2014 года № 472, которым установлено место проведения дебатов. Там лишь указан старый адрес на улице Мельникова, которая сейчас - Юрия Ильенко. Но адрес тот же. Это уже помещение общественной телерадиокомпании. Именно там должны проводиться дебаты. Это теледебаты, которые должны быть обязательно проведены в соответствии с законодательством", - отметила глава ЦИК.

Слипачук добавила, что средства на проведение дебатов за счет государственного бюджета были заложены еще в 2018 году.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Накануне действующий президент заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.