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Глава ЦИК: Официальные дебаты Порошенко и Зеленского должны состояться в студии Суспільного

Сегодня, 07:31
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Глава ЦИК: Официальные дебаты Порошенко и Зеленского должны состояться в студии Суспільного - фото

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного. 

Кроме того, по ее словам, официальные дебаты должны финансироваться из госбюджета, сообщает РБК-Украина.

"Обращаю ваше внимание на существующее постановление ЦИК от 5 мая 2014 года № 472, которым установлено место проведения дебатов. Там лишь указан старый адрес на улице Мельникова, которая сейчас - Юрия Ильенко. Но адрес тот же. Это уже помещение общественной телерадиокомпании. Именно там должны проводиться дебаты. Это теледебаты, которые должны быть обязательно проведены в соответствии с законодательством", - отметила глава ЦИК.

Слипачук добавила, что средства на проведение дебатов за счет государственного бюджета были заложены еще в 2018 году.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Накануне действующий президент заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

Теги:   ЦИК Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019 Дебаты

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