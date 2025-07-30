«Могут уволить сегодня». Глава АРМА Елена Дума подала заявление об отставке

Глава АРМА Елена Дума написала заявление об отставке с должности 30 июля 2025 года (Фото: АРМА)

Глава Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) Елена Дума подала заявление об отставке, сообщил нардеп Ярослав Железняк в среду, 30 июля.

Ее заявление рассмотрят на заседании правительства, которое состоится сегодня. После увольнения Думы должен быть объявлен конкурс на нового главу агентства, добавил Железняк.

Реклама

Впоследствии Дума подтвердила, что будет просить правительство об увольнении с должности.

«Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день», — написала она в Facebook и добавила, что считает свою миссию по трансформации АРМА выполненной.

Елена Дума была назначена Кабмином главой Агентства по розыску и менеджменту активов 30 июня 2023 года. До этого она работала в Минюсте, Минэкологии, Фонде социального страхования и Черниговской ОГА.

18 июня Верховная Рада во втором чтении приняла закон о реформе АРМА. По словам Думы, документ расширяет полномочия агентства, в частности позволяет эффективнее управлять корпоративными правами, связанными с Россией и Беларусью, а также передавать арестованное имущество на нужды ВСУ.

27 июля президент Владимир Зеленский сообщил о подписании закона об АРМА. Документ должен был разблокировать получение Украиной полного четвертого транша европейского финансирования в рамках программы Ukraine Facility.

Ранее представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что Украина не выполнила все шаги для транша, среди нереализованных реформ было необновление законодательства об АРМА. Железняк писал, что принятие закона Радой должно разблокировать 600 млн евро помощи Украине от ЕС.