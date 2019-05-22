Глава АП Богдан заявил, что после победы Зеленского олигархи больше не управляют Украиной Вчера, 09:29 8389 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich По словам Богдана, олигархи после выборов захотели «играть по правилам» REUTERS/Gleb Garanich

Недавно назначенный главой Администрации президента адвокат миллиардера Игоря Коломойского Андрей Богдан заявил, что после избрания главой государства Владимира Зеленского олигархи больше не управляют Украиной.

Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.

«Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли. Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через администрацию президента», — сказал Богдан.

При этом он настаивает, что теперь олигархи хотят работать в стране по правилам.

Читайте также: Коломойский требует в суде вернуть ему акции ПриватБанка

«Я, как никто в этой стране, могу вам сказать, мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами. Потому что как только ты начинаешь думать, что самый лучший и самый умный, у тебя начинаются проблемы», — заявил глава АП.

Ранее сообщалось, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.