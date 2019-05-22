Глава АП Богдан заявил, что после победы Зеленского олигархи больше не управляют Украиной
Недавно
назначенный главой Администрации президента адвокат миллиардера Игоря
Коломойского Андрей Богдан заявил, что после избрания главой государства
Владимира Зеленского олигархи больше не управляют Украиной.
Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.
«Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли. Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через администрацию президента», — сказал Богдан.
При этом он настаивает, что теперь олигархи хотят работать в стране по правилам.
«Я, как никто в этой стране, могу вам сказать, мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами. Потому что как только ты начинаешь думать, что самый лучший и самый умный, у тебя начинаются проблемы», — заявил глава АП.
Ранее сообщалось, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.