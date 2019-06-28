Зеленский наградил Тымчука орденом За мужество Вчера, 20:25 2624 Цей матеріал також доступний українською zik.ua zik.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом За мужество депутата от Народного фронта, координатора группы Інформаційний спротив Дмитрия Тымчука.

Соответствующий Указ № 470/2019 О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины обнародован на сайте президента.

«Наградить орденом За мужество III степени Тымчука Дмитрия (посмертно) — народного депутата Украины», — говорится в документе.

В общем указом за заслуги перед страной государственными наградами отмечены 26 человек.

Напомним, 19 июня в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука. Предварительно, погибший получил огнестрельное ранение головы.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели.

Его похоронили на кладбище в Бердичеве Житомирской области.

Дмитрий Тымчук координировал группу Інформаційний спротив, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.