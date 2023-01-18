«Мы уже видим конспирологию». Советник министра внутренних дел о манипуляциях авиакатастрофой в Броварах и как работает ведомство сейчас 18 января, 14:07 Эксклюзив NV На месте падения вертолета ГСЧС в Броварах, 18 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Следствие в отношении падения вертолета в Броварах будет длиться долгий период времени и стоит игнорировать конспирологические теории, которые уже начали курсировать в сети, рассказал Radio NV Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел.

— Примите наши соболезнования в связи с утратой ваших коллег. Я думаю, что с господином Монастырским и с господином Ениным вы работали плодотворно и не только в рамках министерства, и, по-видимому, по украинскому Институту будущего, и до этого.

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— Да, конечно. Я знал этих людей достаточно давно, и это, конечно, невероятная трагедия для всех нас. Но кроме того, что погибли 9 человек в вертолете, к сожалению, по состоянию на данный момент мы можем говорить о том, что по меньшей мере — 18 человек погибли в результате этой трагедии. Среди них трое детей, более 20 раненых. И, к сожалению, это невероятная трагедия, я даже не знаю, что сказать.

— Скажите, пожалуйста, как дальше может продолжаться процесс назначения министра?

— Процесс назначения министра он ясен: президент вносит кандидатуру в парламент, парламент за нее голосует. Поэтому здесь нет какой-то особой процедуры, здесь все понятно. В принципе по состоянию на данный момент, я хотел бы сказать, что идет следствие. В настоящее время поручено следователям Службы безопасности Украины заниматься этим вопросом и им помогает Нацполиция, им помогают соответствующие эксперты. И хотел бы сразу сказать, что по состоянию на сейчас нет какой-то единой версии.

Сейчас отработаются разные версии произошедшего. Потому что достаточно много сейчас началось спекуляций вокруг этого. Через час или через два невозможно сделать какую-то единственную версию, сказать, что причина этой трагедии та или иная. Следствие продлится достаточно долгий период времени. И просто все те, кто уже сегодня спекулируют, начинают сегодня конспирологией заниматься, я бы очень призвал всех не обращать внимания на эти конспирологические теории. Надо дождаться результатов следствия.

— А вы о каких конспирологических теориях сейчас говорите, я не поняла. К чему вы сейчас предупреждаете?

— Потому что сейчас в соцсетях появилось огромное количество псевдоспециалистов по авиакатастрофам и начинают писать разнообразные непроверенные глупости, о которых сейчас в принципе рано говорить. Поэтому в данном случае я очень призываю всех смотреть на официальные версии, а не слушать конспирологические теории, которые сейчас многие начинают в соцсетях размещать и начинают их разгонять.

— По официальной версии, по крайней мере, Кирилл Тимошенко об этом говорит, и министр и его первый заместитель летели в какую-то горячую точку. Первый вопрос, можете ли вы сказать, куда они летели и можете ли объяснить, почему вместе. Почему все представители Министерства внутренних дел были на борту вместе и не противоречит ли это каким-то принципам безопасности?

— Летел министр, первый заместитель и госсекретарь. В данном случае — это не все руководство Министерства внутренних дел. Такие командировки достаточно часто происходили и такие командировки достаточно часто делались: когда одновременно летел и министр и его первый зам. Что касается работы самого министерства, то сейчас хотел бы просто сказать, что все входящие в министерство службы — это Нацполиция, Нацгврадия, Госпогранслужба, миграционная служба, ГСЧС — работают в штатном режиме.

— А куда они летели?

— В одну из горячих точек.

— Вы не можете сейчас сказать куда именно?

— Я и не имею права это говорить — в одну из горячих точек.

— Как вы думаете, есть ли смысл после этой трагедии пересмотреть меры безопасности и не допускать, чтобы руководство и его заместители находились вместе на борту самолетов, в горячих точках. Станет ли эта трагедия толчком для введения каких-то новых правил в Украине?

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— Думаю, что нет. Думаю, что в принципе по всему миру правительственные делегации летают в одних самолетах. В данном случае я не вижу здесь причин, почему нужно менять эти правила. Это с одной стороны. С другой стороны, хочу подчеркнуть: давайте дождемся результатов следствия и поймем, в чем причина.

— Вы сказали, что назначит министра Верховная Рада в соответствии с законодательством. Но исполнять обязанности будут кого-нибудь в ближайшие часы назначать, кого-то из заместителей?

— Безусловно. Кто-то из заместителей, очевидно, станет исполняющим обязанности. Это прописано в украинском законодательстве, здесь ничего нового я вам не скажу.

— А когда это может случиться?

— Это будет в ближайшее время сделано.