Не только для однополых пар. Узаконят ли в Украине регистрируемые партнерства — аналитика Вокс Украина 19 апреля, 11:06 Знак ЛГБТК+ на шевроне американского добровольца в Украине Эдди Этью (Фото:Eddy Etue/Handout via Reuters)

Сейчас в Украине признаются только гражданские браки мужчины и женщины. Впрочем, вызовы современного мира, прежде всего война против российских захватчиков, оживили дискуссию о законодательном признании регистрируемого партнерства, в том числе лиц одного пола. На рассмотрение Верховной Рады в 2023 году поступят два законопроекта — от правительства и депутатского корпуса. Между тем, мировая практика предоставляет широкое поле для анализа и внедрения различных вариантов фиксации союзов между людьми. Об этом говорится в исследовании Вокс Украина.



Материал опубликован в рамках информационного партнерства Вокс Украина и NV.

Виктория Агапова аналитик Вокс Украина, доктор философии по экономике

Действующее законодательство регулирует только «традиционные» браки. В современном обществе это оказалось недостаточным для юридической фиксации разноплановых союзов между людьми, желающими нормировать широкий круг взаимных обязанностей и прав. Так, без внимания остаются отношения лиц без романтической или сексуальной почвы, но связанных общим бытом. Также вне легального способа зафиксировать взаимные права и обязанности остаются однополые пары.



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Как ответ на такие проблемы, в конце 1980-х годов в мире появилась возможность регистрировать партнерства, не предполагающие создания «традиционной» семьи. В разных странах такие отношения называются регистрируемым партнерством (registered partnership), гражданский союз (union), фактический брак (сommon-law marriage), домашнее партнерство (domestic partnership), жизненное партнерство (life partnership) и т. д. В Европе обычно используют термин «регистрированное партнерство», в отличие от североамериканского «гражданского союза». Великобритания использует термин «гражданское партнерство».



Для справки. Согласно европейскому законодательству, брак — это акт, которым официально формируются правовые отношения между двумя лицами. Законность такого союза может быть установлена граждански (в официальных органах власти и на законных основаниях без участия религиозных институций), религиозно (регистрация перед религиозным представителем) или иным способом, признанным законодательством каждой отдельной страны. В большинстве своем страны мира признают гражданский брак или на законодательном уровне придают юридическую силу религиозному браку, однако есть страны, например Саудовская Аравия, где признаются только религиозные браки.



Исторически на основе культурных (в частности религиозных) традиций брак заключался между мужчиной и женщиной, хотя есть исторические свидетельства однополых браков с древних времен. В дальнейшем секуляризация (разделение светской и церковной власти) предусматривала закрепление союза законом светской власти.



Во всех странах ЕС гражданский брак имеет общепризнанный правовой статус. Некоторые страны ЕС признают религиозный брак равноценным гражданскому браку (например, Дания, Эстония, Греция, Италия, Польша, Словакия, Испания, Норвегия и др.), а некоторые — нет (во Франции религиозный брак не имеет никаких последствий для семейного статуса).



Кроме официального брака есть договоренности, по которым стороны живут вместе в течение определенного периода времени, не оформляя свои отношения в виде гражданского и/или религиозного брака — это упомянутые выше гражданские союзы (партнёрства). Их признание государственной властью регулируется каждой страной или территорией в отдельности. Разница между браком и партнерством в основном связана не с семейным законодательством, а с правами, которые супруги имеют в других сферах — в частности, упрощенный порядок иммиграции, пенсионные схемы и т. д.



В Украине признаются только гражданские браки, однако в судебном порядке можно доказать фактический брак, то есть когда пара проживает вместе, имеет общий быт, но не зарегистрировала отношения в государственных органах.



В общем, гражданское (регистрируемое) партнерство можно определить как юридически оформленный союз двух лиц. Этот союз может быть как между лицами одного пола, так и у разнополых пар, состоящих в романтических или партнерских отношениях (друзья, сожители, знакомые). Для ЛГБТК-пар этот механизм является шагом к юридическому признанию и официальному оформлению их отношений в случае, когда заключить брак невозможно.



К примеру, во Франции с 1999 года гражданские партнерства оформляются в виде «гражданского договора солидарности» (pacte civil de solidarité) и имеют широкое распространение среди разнополых пар, равно как и в Нидерландах, которые ввели партнерства с 1998 года (рис. 1). В настоящее время около 95% партнерств во Франции и 97% партнерств в Нидерландах заключаются между разнополыми партнерами, хотя в годы их внедрения 42% партнерских союзов во Франции и 65% в Нидерландах были однополыми.



Рисунок 1. Количество браков и гражданских партнерств во Франции и Нидерландах в 1998—2021 гг.

Источник: INSEE, CBS



Кроме регулирования союзов двух лиц независимо от пола, возникают новые формы отношений, требующие официального признания и юридического оформления. Таким вызовом стали отношения в рамках консенсуальной немоногамии, то есть союзы, где есть более двух партнеров одновременно. В настоящее время существует лишь несколько примеров их юридического признания. Один из них касается признания в 2020 году полиаморного домашнего партнерства в городе Сомервиль, штат Массачусетс, для того, чтобы партнеры, не состоящие в браке, могли посещать своих больных ковидом партнеров в больнице. К такой практике подключились и другие города этого штата. Другой пример касается единичного случая признания государственным нотариусом гражданского союза трех лиц в Бразилии в 2012 году, заключенного в соответствии с формальными требованиями (общий адрес и банковский счет). К таким союзам не относятся полиандрия (многомужество) или полигиния (многоженство), например, по законам шариата в Саудовской Аравии, поскольку в этом случае мужчина заключает брак с каждой женщиной в отдельности.

Сейчас на международном уровне нет унифицированного подхода к регулированию партнерств. Объем прав и обязанностей варьируется от страны к стране — от аналогичных прав в официальных браках до ограниченных только финансовыми и имущественными вопросами и статусом. В основном участники регистрируемого партнерства имеют меньшую правовую защиту, чем партнеры в браке. Чаще всего ограничения касаются вопросов усыновления детей (как третьих лиц, так и одного из партнеров) и общей фамилии. Гражданское партнерство обычно расширяет возможности для двух совершеннолетних лиц по наследованию или наживанию общего имущества, приобретению статуса близких лиц. Обычно регистрируемое партнерство легче заключить и расторгнуть, чем брак.



Елена Лунева, адвокационный директор Центра прав человека ZMINA:





«В первую очередь это касается имущественных прав, вопросов наследования. А также вопросов, касающихся ситуации, когда человек болен или нуждается в экстренном медицинском вмешательстве. То есть все права, которые должны принадлежать супругам. Собственно, законодательство о регистрируемых партнерствах должно эти несправедливости устранить».

Что в мире

Первой в мире страной, которая ввела регистрируемые партнерства, была Дания — это произошло в 1989 году и касалось однополых пар (см. Приложение, табл. 1). В 2012 году страна легализовала однополые браки и отказалась от института регистрируемых партнерств.



В настоящее время 79 стран и территорий признают однополые браки и гражданские партнерства.



По отношению к этому вопросу страны мира можно разделить на четыре группы (рис. 2):



В 159 странах и территориях признают только традиционные браки между женщиной и мужчиной. В основном это мусульманские страны Ближнего Востока, Африки и Азии, а также постсоветские страны, в частности, Украина.



Заключить гражданское партнерство и традиционный брак можно в 14 странах и территориях (например, Бермудские острова).



Все формы союзов — браки разно- и однополые и гражданские партнерства — можно заключить в 44 странах и территориях.



Только браки как для разнополых, так и для однополых пар разрешены в 19 странах и территориях. Плюс две отдельные территории Королевства Нидерланды — Кюрасао и Синт-Мартен — признают однополые браки, заключенные за границей.



Рисунок 2. Распределение стран мира по группам признания браков и партнерств (по состоянию на март 2023 года)

Источник: ILGA World

Примечание. В Канаде, Испании, Мексике, Японии и США регулирование гражданских партнерств (их признание) осуществляется в рамках местных юрисдикций. В Израиле признаются только однополые браки, заключенные за границей.



Европа имеет наибольшую долю стран, в которых введены однополые союзы (браки и гражданские партнерства) — 64% (35 из 55 стран). За ней следуют Америки (46%) и Океания (33%). Среди стран Африки и Азии таковых только 9% и 4% соответственно.



Рисунок 3. Доля стран, имеющих однополые союзы (браки и/или гражданские партнерства), в каждом регионе мира, %

Источник: ILGA World





Часть стран сначала разрешали гражданское партнерство, а затем оставили законодательную возможность заключения только браков для всех пар вне зависимости от пола, по примеру Дании. В частности, это скандинавские страны (Швеция, Финляндия, Норвегия), Германия и Ирландия. Часть европейских стран оставила опцию выбора между браком и регистрируемыми партнерствами, в частности, Великобритания, Австрия, Бельгия, Испания и другие.

Из стран Европейского Союза законодательно не закреплены ни регистрируемые партнерства, ни однополые браки в таких странах как Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия, поскольку в их конституциях и кодексах прямо прописано, что брак заключается между мужчиной и женщиной. Латвия, Литва, Словакия и Румыния предпринимали попытки принятия законов о гражданских партнерствах в 2019—2022 годах, однако все они не были финализированы.



Виталия Лебедь, адвокат, юрист Центра стратегических дел УХСПЧ:





«Европейский суд по правам человека за последние годы рассмотрел несколько дел в отношении разных европейских стран и установил нарушения статьи 8 и 14 Европейской конвенции по правам человека в государствах, где не были никоим образом обеспечены права однополых пар (например, такие нарушения были установлены по делам в отношении Италии, Греции, России). В настоящее время на рассмотрении Европейского суда по правам человека находится дело, представленное юристами Центра стратегических дел УХСПЧ, касающееся дискриминации однополых пар в Украине из-за невозможности легализовать свои отношения. В ближайшее время мы ожидаем решения Суда по этому делу. Учитывая практику ЕСПЧ, Суд установит нарушение Украиной из-за отсутствия соответствующего законодательного регулирования этого вопроса. Европейская конвенция по правам человека не устанавливает требования государствам распространять право на брак на однополые пары. Однако в практике Европейского суда установлено, что государство обязано принять меры по легализации отношений гомосексуальных пар в любой форме. Это означает, что государство должно предусмотреть в своем законодательстве положения, позволяющие иметь отношения однополым парам, которые будут признаваться и охраняться законом. В какой форме будет обеспечиваться это право — на усмотрение государства. Сегодня среди 46 стран — членов Совета Европы 30 государств ( т. е. большинство) уже ввели разные формы легализации однополых пар, следовательно, существует европейский консенсус в этом вопросе».

Восприятие однополых партнерств в Украине

За последние 10 лет в Украине значительно улучшилось отношение к правам ЛГБТК+, в частности, что касается их права на юридическое оформление отношений.



Согласно исследованию Центра социальных экспертиз Института социологии НАН Украины, накануне полномасштабного вторжения России существенно уменьшилась доля респондентов, которые ни в коем случае не хотели предоставлять право однополым парам на регистрацию отношений — с 59% в 2013 году до 36% в 2021 году (рис. 4). Доля респондентов, считавших, что такое право должно предоставляться, выросла с 15% до 27%. При этом наибольшую поддержку расширению прав ЛГБТК+ оказывает молодежь в возрасте 18−34 лет: в 2013 году 17% молодежи высказывались за, а в 2022 году эта доля выросла до 58%.

Рисунок 4. Считаете ли вы, что гомосексуальные пары должны иметь право зарегистрировать свои отношения, как и обычная супружеская пара?



Источник: ЦСЭП им. Ю. Саенко



Похожие результаты по официальной регистрации однополых отношений показало исследование КМИС (рис. 5). За период с 2016 по 2022 год процент респондентов, поддерживающих введение регистрируемого партнерства для однополых пар, увеличился (с 5% до 24%), а доля выступающих против такой опции упала с 69% до 42%.

Рисунок 5. Поддерживаете ли вы введение регистрируемого партнерства для однополых пар, подобного обычному браку, но без права на совместное усыновление детей?

Источник: КМИС на заказ Правозащитный ЛГБТ центр Наш мир



Свежее исследование, проведенное National Democratic Institute в январе 2023 года, показывает, что респонденты проще относятся к предоставлению ЛГБТК-парам права на гражданское партнерство, чем права на брак (рис. 6): 56% за партнерство (полностью и скорее соглашаюсь) и 44% за брак.



Рисунок 6. Результаты опроса о правах для ЛГБТК+ от National Democratic Institute в январе 2023 года

Источник: National Democratic Institute



Итак, украинское общество стало более открытым к вопросу предоставления равных прав и возможностей ЛГБТК-парам, хотя до сих пор остаются граждане с крайне радикальными взглядами. При этом, важнее именно термин, который применяется для определения отношений однополых пар: украинцам проще воспринять понятие «партнёрство» без романтических, традиционно-семейных и религиозных коннотаций, характерных для термина «брак». Это открывает окно возможностей для официального введения нового института и в то же время не требует внесения изменений в Конституцию Украины.



Война стала одним из катализирующих факторов актуализации вопроса внедрения регистрируемых партнерств в Украине. В частности, медийную огласку приобрела история Леды Космачевской, которая заявила о намерении заключить брак с другом-геем, чтобы в случае его исчезновения или гибели иметь возможность решить все юридические вопросы, поскольку у ее друга нет близких родственников, кроме партнера, с которым он в отношениях свыше 15 лет.



Владимир Яворский, эксперт Центра гражданских свобод:

«Потребность в законодательных изменениях выросла с войной, потому что мобилизованные люди и части их семьи, с которыми они проживали, фактически не имеют много прав, связанных с их службой. Например, если человек ранен, пропал без вести, попал в плен или погиб, его партнер фактически не имеет права даже получить информацию об этом человеке. Кроме того, они не имеют права доступа в больницы. У них чаще возникают проблемы с наследованием имущества. На сегодняшний день, даже если партнеры вместе прожили 20 лет, фактически государство их не признает и не считает частью семьи. Поэтому потребность продиктована защитой тысяч людей, постоянно испытывающих дискриминацию».

Законодательные инициативы о регистрируемых партнерствах

Прогресс в этом направлении начался с утверждения в 2015 году Национальной стратегии в области прав человека, на выполнение которой правительство разработало План действий. В нем предполагалась разработка законопроекта " о легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства для разнополых и однополых пар с учетом имущественных и неимущественных прав, в том числе владения и наследования имущества, содержания одного партнера другим в случае нетрудоспособности, конституционного права несвидетельства против своего партнера" до II квартала 2017 года. Однако в 2018 году Министерство юстиции официально заявило, что подготовка соответствующего нормативно-правового акта «не ко времени», поскольку «вопрос требует дальнейшего изучения и проработки». Фактически речь шла о сопротивлении со стороны органов местного самоуправления, общественных и религиозных организаций, выступающих за «традиционные семейные ценности».

К тому времени было подготовлено несколько законопроектов о гражданских партнерствах: О гражданском партнерстве от народной депутатки VI созыва Екатерины Лукьяновой и аналитической группы Левиафан, а также несколько вариантов законопроектов О семейном партнерстве от правозащитного ЛГБТ-центра Наш мир. О работе над концепцией закона в коллаборации с общественными и правозащитными организациями также сообщал Украинский Хельсинкский союз по правам человека. Однако ни один из вариантов не дошел до регистрации в ВРУ.

Существуют два алгоритма интеграции гражданского (регистрируемого) партнерства в законодательство: «модель исключений» и «модель перечня». Согласно первой, в законе указывается, что регистрируемые партнеры имеют все те права и обязанности, что и партнеры в браке, кроме прямо отмечаемых исключений. Вторая модель предполагает конкретный список прав и обязанностей партнеров.

Митинг в защиту прав ЛГБТ, Киев, 2021 год / Фото: REUTERS/Серхии Нуженко

«Второе дыхание» вопрос регистрируемых партнерств получил летом 2022 года. Петиция о легализации однополых браков, инициированная Анастасией Совенко, набрала необходимые 25 тыс. подписей и была рассмотрена президентом Украины. Владимир Зеленский сообщил, что правительство «нарабатывает варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека».

В начале 2023 года Святослав Шеремет, эксперт по ЛГБТК, сообщил, что Министерство юстиции начало работу над законопроектом о гражданских партнерствах и должно ее завершить до декабря текущего года. Он также отметил, что за основу взята концепция, разработанная общественными организациями.

Работу над законопроектом подтвердила в начале марта и заместитель министра юстиции по евроинтеграции Валерия Коломиец. Хотя текста документа пока нет, по ее словам, концепция предусматривает введение регистрируемого гражданского партнерства только для однополых пар, определяется конкретный перечень их прав и обязанностей, регулирование партнерского договора. Браки, заключенные между гражданами Украины одного пола за рубежом, будут приравниваться к регистрируемому партнерству в Украине. Планом законопроектной работы ВРУ на 2023 год предполагается рассмотрение данного проекта (задание № 297) в IV квартале.

В то же время, 13 марта 2023 года в ВРУ был официально зарегистрирован альтернативный законопроект № 9103, который подала 7 марта народная депутатка Инна Совсун. Поскольку доступен именно его текст, мы проанализируем, что предлагается украинцам в этой редакции.

О чем законопроект?

Проект закона Об институте регистрируемых партнерств состоит из пяти разделов и определяет правовой статус, права и обязанности партнеров, правовой режим их имущества, социальную защиту, наследование, права при смерти или исчезновении партнеров, и непосредственно вопросы регистрации и расторжения регистрируемого партнерства.

В отличие от законопроекта, разрабатываемого Минюстом, регистрируемое партнерство в этой редакции определяется как семейный союз двух совершеннолетних лиц как одного, так разного пола. То есть эта регуляция касается и пар мужчины и женщины, которые по определенным причинам не заключили официальный брак. При этом проживать вместе им не обязательно.

Условия регистрируемого партнерства:

достижение совершеннолетия ( 18 лет) каждым из партнеров, независимо от пола;

18 лет) каждым из партнеров, независимо от пола; ни одно из лиц на день регистрации не должно состоять в браке или другом регистрируемом партнерстве;

регистрируемыми партнерами не могут быть родственники ( отцы и их дети, бабушки и дедушки и их внуки; полнородные и неполнородные братья и/или сестры; двоюродные братья и/или сестры, родные тети, дяди и племянники и племянницы);

отцы и их дети, бабушки и дедушки и их внуки; полнородные и неполнородные братья и/или сестры; двоюродные братья и/или сестры, родные тети, дяди и племянники и племянницы); регистрируемыми партнерами не могут быть усыновитель и усыновленный ребенок, если этот статус не отменен судом, а регистрируемое партнерство между родным и усыновленным ребенком одного лица, а также между усыновленными детьми одного лица возможно только по разрешению суда.



Согласно законопроекту, регистрация партнерства проводится через 10 дней после подачи заявления в ЗАГС. Это можно будет сделать и через Дию. Регистрируемое партнерство не является браком и не запрещает заключения брака. Например, регистрируемые партнеры разного пола смогут заключить между собой брак, автоматически прекращающий их регистрируемое партнерство. Однако заключение брака одним из членов партнерства с другим лицом (вне партнерства) возможно только после прекращения действия регистрируемого партнерства.

Оформленный союз будет предоставлять партнерам статус близких родственников и следующие права и социальные гарантии: опознание тела в случае гибели, отпуск по семейным обстоятельствам, назначение пенсии, социальной помощи и прочее, в частности, в случае гибели одного из партнеров во время военной службы. Для того чтобы дополнительно урегулировать свои права и обязанности в партнерстве, его участники могут заключить договор (аналог брачного договора). Если договора нет, приобретенное за время регистрируемого партнерства имущество будет считаться совместной собственностью.

Прекращение регистрируемого партнерства происходит в случае смерти одного из партнеров; в случае как совместного заявления, так и заявления одной из сторон, а также по решению суда. При этом, в отличие от брака, не проводятся мероприятия по примирению сторон или установлению причин расторжения партнерства.

В то же время, законопроект не определяет прав партнеров относительно усыновления/удочерения или попечительства над детьми. Вне его регулирования остаются и права партнеров в административной, уголовной и налоговой сферах.

Регистрируемые партнерства двух человек, заключенные за границей, в Украине будут признаваться. Кроме того, браки однополых пар, заключенные за границей, будут приравниваться к регистрируемым партнерствам в Украине.

В целом эксперты положительно оценивают как саму идею законопроекта, так и непосредственно текст.

Виталия Лебедь, адвокат, юрист Центра стратегических дел УХСПЧ

«Первое впечатление от этого проекта закона очень положительное: он четок и логичен. Пока трудно говорить о каких-то явных недостатках или рисках, но я думаю, что в процессе рассмотрения ко второму чтению будут взвешены, проанализированы возможные несогласования и внесены соответствующие изменения или дополнения. Поскольку данный законопроект касается широкого круга прав, то важно, чтобы соответствующие изменения были синхронно внесены во все действующие законы, относящиеся к его сфере действия».

При этом остаются вопросы к отдельным положениям, например о целесообразности регистрируемых партнерств для разнополых пар.

Елена Лунева, адвокационный директор Центра прав человека ZMINA:

«Есть базовый вопрос, который ставится относительно соотношения института регистрируемых партнерств с институтом брака, так как действующая редакция законопроекта содержит положения, что регистрируемые партнерства могут быть заключены не только между лицами одного пола, но и между разнополыми партнерами. Но возникает вопрос, в чем тогда для разнополых партнеров преимущество гражданских партнерств? Такие вещи мы можем обсуждать в комитете».

Реакция на законопроект

Обнародование законопроекта ожидаемо вызвало оживленную дискуссию в Украине. С одной стороны, консервативные публичные группы выступают категорически против введения регистрируемого партнерства. В частности, свое заявление с призывом не поддерживать законопроект № 9103 опубликовал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Другая категория граждан в социальных сетях продвигает тезис «не ко времени» для таких изменений. 13 марта была обнародована петиция к президенту Украины с призывом «наложить вето на законопроект о гражданских партнерствах, который позволит регистрировать однополые браки», хотя текстом законопроекта не предусматривается внедрение в Украине однополых браков.

С другой стороны, общественные организации и правозащитные центры активно приветствуют регистрацию законопроекта в ВРУ и даже создали 28 марта петицию в его поддержку.

Елена Лунева, адвокационный директор Центра прав человека ZMINA:

«Принятие закона о зарегистрированных партнерствах — это устранение дискриминационных положений законодательства, что будет означать наше движение в сторону цивилизованных стран. Поскольку речь идет о дискриминации целой группы населения только потому, что они имеют ориентацию, отличающуюся от нормативного большинства, то такого не может быть в европейской продвинутой стране. Поэтому принятие законопроекта, который введет такой институт, найдет ему место среди других существующих в Украине институтов — это шаг вперед, и мы всячески это поддерживаем. Не должны люди, желающие ввести гражданское партнерство, оправдываться перед церковью. Народные депутаты не могут не принять законопроект только потому, что есть позиция Совета церквей. Не может быть такой дискуссии в правовой, демократической стране, за которую мы все боремся».

Приложение





Таблица 1. Регистрируемые партнерства и однополые браки в Европе

№ Страна Уровень прав в регистрируемых партнерствах Год введения регистрируемого партнерства Однополые браки 1 Андорра Ограниченные права с 2005 года. Аналогично браку с 2014 года 2005-2022 С 2023 года 2 Австрия Аналогично браку 2010 (только для однополых пар) С 2019 года 3 Бельгия Определенный перечень прав 2000 С 2003 года 4 Великобритания Аналогично браку 2005 (только для однополых пар), 2019 (для разнопполых пар) С 2014 года 5 Дания Определенный перечень прав

1989-2012 (только для однополых пар) С 2012 года 6 Греция Аналогично браку 2008 (для разнополых пар), 2015 (для однополых пар) 7 Эстония Ограниченные права 2016 8 Ирландия Аналогично браку 2011-2015 С 2015 года 9 Испания Аналогично браку 1998 (на уровне отдельных местных юрисдикций) С 2005 года 10 Италия Аналогично браку 2016 11 Кипр Аналогично браку 2015 12 Лихтенштейн Аналогично браку 2011 13 Люксембург Аналогично браку 2004 С 2015 года 14 Мальта Аналогично браку 2014 С 2017 года 15 Монако Ограниченные права 2020

16 Германия Определенный перечень прав

2001-2017 С 2017 года 17 Нидерланды Аналогично браку 1998 С 2001 года 18 Норвегия Определенный перечень прав

1993-2008 С 2009 года 19 Португалия Аналогично браку ( регистрировать отношения не нужно) 1999 (для разнополых пар), 2001 (для однополых пар) С 2010 года

Источник: rivniprava.com, rainbow-europe.org, Human Rights Watch, вебсайты органов государственной власти стран

Примечание. Если указан диапазон лет, это означает, что регистрируемое партнерство больше невозможно заключить, поскольку разрешены браки.