Нардеп от Слуги народа Гевко стал участником смертельного ДТП 19 марта, 22:46 Нардеп Владимир Гевко попал в ДТП (Фото:Владимир Гевко / Facebook)

Народный депутат из фракции Слуга народа, заместитель председателя комитета Рады по бюджету Владимир Гевко сообщил, что в воскресенье, 19 марта, попал в ДТП, в результате которого погиб человек.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Нардеп сообщил, что сотрудничает со следствием. Он также заверил, что прошел проверку на алкоголь и наркотики.

Гевко принес соболезнования и извинения близким погибшего и пообещал им поддержку и помощь со своей стороны.

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Место ДТП нардеп не уточняет.

В то же время, полиция пока не комментировала обстоятельства аварии.