Зеленский ответил на петицию с призывом присвоить звание Героев украинским диверсантам, которые погибли на границе с Брянской областью

23 февраля, 00:42
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 22 февраля, ответил на петицию с призывом присвоить звание Героев Украины четырем защитникам, которые погибли во время боевого выхода 25 декабря 2022 года на границе с Брянской областью.

Как сообщается на сайте главы государства, петиция набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.

В ответе Зеленский напомнил, что звание Героя Украины присваивают за выдающийся героический поступок или трудовое достижение, а президент должен получить представление о присвоении звания.

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Он сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю, попросил изучить предложение автора петиции и сообщить ему и президенту о результатах.

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В конце декабря на границе Брянской области РФ во время выполнения боевой задачи погибла группа из четырех украинских диверсантов — 34-летний Юрий Горовец, 32-летний Максим Михайлов, 38-летний Тарас Карпюк и 19-летний Богдан Лягов.

https://www.youtube.com/embed/o3kZJVDlM5A
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Зеленский Герой Украины Диверсант Брянская область Разведчик Война России против Украины

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