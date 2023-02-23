Зеленский ответил на петицию с призывом присвоить звание Героев украинским диверсантам, которые погибли на границе с Брянской областью 23 февраля, 00:42 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 22 февраля, ответил на петицию с призывом присвоить звание Героев Украины четырем защитникам, которые погибли во время боевого выхода 25 декабря 2022 года на границе с Брянской областью.

Как сообщается на сайте главы государства, петиция набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.



В ответе Зеленский напомнил, что звание Героя Украины присваивают за выдающийся героический поступок или трудовое достижение, а президент должен получить представление о присвоении звания.

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Он сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю, попросил изучить предложение автора петиции и сообщить ему и президенту о результатах.



В конце декабря на границе Брянской области РФ во время выполнения боевой задачи погибла группа из четырех украинских диверсантов — 34-летний Юрий Горовец, 32-летний Максим Михайлов, 38-летний Тарас Карпюк и 19-летний Богдан Лягов.