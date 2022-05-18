Зеленский вручил ордены Золотая Звезда героям Украины 18 мая, 17:45 Цей матеріал також доступний українською Украинские полковники, удостоенные ордена Золотая Звезда (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский вручил ордены Золотая Звезда военным ВСУ, которым присвоили звание Героя Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Война России против Украины — главные события 18 мая

«Хочу поблагодарить за то, что каждый день, рискуя своей жизнью, вы защищаете наше государство, каждого и каждую из нас, защищаете наши дома, нашу землю, наших детей… Я уверен, что в моем лице вам благодарен каждый гражданин нашего прекрасного государства», — сказал глава государства.



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Наивысшую государственную награду получил полковник Сергей Барановский, под руководством которого подразделения артиллерии нанесли значительный ущерб военным объектам российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях. Благодаря их действиям было повреждено и уничтожено вооружение, военная техника и подразделения тылового обеспечения врага.

Также Зеленский вручил орден полковнику Сергею Мусиенко, который лично участвовал в уничтожении подразделений, бронетехники и вооружения оккупантов на Харьковском направлении и в районе Харькова. Благодаря его умелому управлению подразделениями артиллерии территория осталась под контролем ВСУ, было уничтожено большое количество вооружения, военной техники и личного состава.



25 апреля Владимир Зеленский говорил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину государственных наград удостоили 9 тысяч 781 защитника, звание Героев Украины получили 142 защитника. Президент каждый день подписывает указы о государственных наградах для защитников Украины.

Артиллеристы Нацгвардии уничтожили вражеские позиции в Харьковской области https://www.youtube.com/embed/hQuvjui-mNg

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