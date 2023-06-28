«Пендель для оборонки». Что стоит за назначением 31-летнего менеджера главой Укрборонпрома — интервью NV 28 июня, 18:00 NV Премиум На содержание концерна Укрборонпром государство тратит около полумиллиарда гривен в год, говорит Романюк (Фото:Укрборонпром)

Герман Сметанин сменил Юрия Гусева на посту директора концерна Укрборонпром, потому что менеджеры такого типа импонируют президенту Владимиру Зеленскому, сказал в эфире Radio NV политический обозреватель Украинской правды Роман Романюк.



Он также высказал предположение, какой будет дальнейшая судьба Гусева и связана ли она с дипломатической службой, какими будут приоритеты Укроборонпрома и останется ли эта структура в будущем вообще.

Видео дня

— Только что стало известно, что Кабинет министров назначил нового руководителя Укроборонпрома. Им стал Герман Сметанин. Ему 31 год. Он сделал достаточно стремительную карьеру в этой отрасли — в 28 лет он был назначен директором харьковского бронетанкового завода, после чего стал руководителем завода имени Малышева. И главным фокусом его работы в Укроборонпроме станет увеличение производства боеприпасов и военной техники. Роман, я знаю, что ты исследуешь не первый месяц тему Укроборонпрома, есть ли у тебя ответ на вопрос: почему именно сейчас правительство решило сменить руководителя?

— Мне кажется, что очень комплиментарно по отношению к правительству звучит, будто оно что-то решило. Это решение лично президента Владимира Зеленского, как и все другие решения в последнее время. На самом деле ситуация в Укроборонпроме достаточно, скажем так, критическая. Там многое не производилось, что должно было бы производиться, многое не доходило до войск, что должно было бы доходить, многое оседало непонятно в чьих карманах. Но поначалу все более-менее с этим мирились. Где-то три месяца Рада назначала (хотя опять же, это было решение президента) на должность министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который до того возглавлял Укрзализныцю.

— И насколько я понимаю, его работой в Укрзализныце были довольны.