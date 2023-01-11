Подоляк — о понижении Суровикина и замене его Герасимовым: Реванш классического генералитета вокруг Путина

11 января, 20:09
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Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в среду, 11 января, прокомментировал назначение начальника генштаба РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск оккупантов вместо Сергея Суровикина.

В эфире телемарафона Подоляк заявил, что, по его мнению, такое назначение означает «реванш классического генералитета».

«Суровикин был близок к, скажем так, ультрарадикальной группировке в окружении Путина, которая претендовала на статус „мы главные“. Суровикин, Пригожин и Кадыров очень мощно продвигались к верху „пищевой цепочки“. На мой взгляд, они хотели — и Путин это понял — сделать свое окружение вокруг Путина, чтобы руководить РФ, понимая, что Путин теряет влияние», — считает Подоляк.

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Он также сказал, что Герасимов был ключевым автором концепции гибридной войны. Кроме Герасимова, российский режим вернул генерала Лапина, «который проиграл Лиманскую битву», отметил Подоляк.

«Дворников, Суровикин, Герасимов — теперь эта тройка будет давать показания с точки зрения почему они принимали решение о ведении геноцидного типа войны… Мы этих трех людей можем фиксировать как ключевых свидетелей, которые должны рассказать, кто им лично давал [приказ] вести войну таким образом», — добавил советник главы ОП.

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11 января минобороны страны-агрессора РФ назначило командующим объединенной группировкой войск начальника генштаба РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин стал его заместителем.

https://www.youtube.com/embed/zgJ2-TYln80
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Владимир Путин Кремль Валерий Герасимов Михаил Подоляк Война России против Украины Сергей Суровикин

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