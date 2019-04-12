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Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против создателей Слуги народа

Сегодня, 14:37
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Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против создателей Слуги народа - фото

Iryna Gerashchenko/Facebook

Ирина Геращенко

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к Министерству внутренних дел с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала Слуга народа.

С таким требованием она выступила во время часа вопросов к правительству, обращаясь к главе МВД Арсену Авакову, который отсутствовал в Раде.

По мнению Геращенко, дело необходимо открыть из-за эпизодов, где расстреливается парламент и проходят похороны президента.

"Мне очень жаль, что нет сегодня здесь министра внутренних дел Арсена Авакова, так как некоторые коллеги его уже канонизировали и сказали, что он у нас почти и есть гарант Конституции", - заявила Геращенко.

По ее словам, она приветствует решение возбудить уголовное дело за ролик в интернете, где кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура, поскольку считает, что надо бороться с языком вражды.

"Но сейчас хочу, чтобы мой вопрос воспринимался, как депутатское обращение. Будет ли сегодня, так же зеркально, заведено уголовное дело против авторов, сценаристов фильма Слуга народа и исполнителей главной роли, в которой расстреливается парламент, а затем есть похороны президента" , - цитирует вице-спикера Украинская правда.

Геращенко добавила, "что наша коллега госпожа Савченко, за такие мысли только, содержится в следственном изоляторе".

С похожим вопросом обращался к Авакову и нардеп от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

Вместо Авакова депутатам ответил его заместитель Вадим Троян.

По его словам, главная задача полиции - это профилактика преступности и предупреждения преступления.

"Вы можете подать нам обращение, и я думаю, что Нацполиция в законный срок предоставит обоснованный ответ", - сказал он. 

Слуга народа - телевизионный сериал Студии Квартал 95, одну из главных ролей в нем исполняет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Теги:   Ирина Геращенко Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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