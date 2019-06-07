Геращенко отреагировала на просьбу Зеленского к Путину о возобновлении контроля над оккупационными войсками Сегодня, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Iryna Gerashchenko/Facebook Геращенко отметила, что Путин и так имеет полный контроль над оккупированными районами Iryna Gerashchenko/Facebook

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко резко раскритиковала Владимира Зеленского за просьбу к главе Кремля Владимиру Путину о возобновлении контроля России над захваченными ею районами Донбасса.

По мнению украинского президента, российский лидер якобы не способен повлиять на оккупационные войска РФ, которые он назвал «наемниками».

В свою очередь Геращенко возмутилась, что Зеленский, вместо того, чтобы потребовать от Путина убрать российских военных и вооружение с Донбасса, просит его «восстановить свой контроль».

«Президент Зеленский надеется, что российская сторона возобновит свой контроль над подразделениями на украинском, оккупированном Донбассе!.. Открою „тайну“ — у РФ полный контроль над так называемой „властью“ так называемых ОРДЛО, и 400 км украинской границы», — написала она у себя в Facebook.

Ранее сообщалось, что на фоне последних потерь ВСУ на Донбассе в результате обстрелов оккупационных сил РФ президент Владимир Зеленский заявил, что данная эскалация «свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками».

«Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», — заявил Зеленский.