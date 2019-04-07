Геращенко о разговоре Гриценко и Зеленского: "Анатолий Степанович стал очень доверчивым и сентиментальным" Сегодня, 14:35 5326 Цей матеріал також доступний українською Ирина Геращенко/Facebook По ее мнению, Гриценко должен был спросить Зеленского о его готовности стать Верховным главнокомандующим Ирина Геращенко/Facebook

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала выводы лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко из его разговора с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Обратила внимание, что АС [Анатолий Степанович Гриценко] стал очень доверчивым и сентиментальным. Когда мы познакомились 20 лет назад, АС работал в Центре Разумкова и был одним из самых серьезных аналитиков, воспринимал все через призму анализа, а не на слово, и по принципу посмотреть "глаза в глаза", - написала Геращенко в своем Facebook.

Она добавила, что Гриценко не написал о самом главном - готов ли Зеленский быть Верховным Главнокомандующим и "зачем Зеленский четыре раза откосил от призыва в армию".

Напомним, в субботу, 6 апреля Анатолий Гриценко заявил, что провел разговор с Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский на посту президента не будет "терпеть коррупцию и мародерство", а также не будет "сдавать Украину Путину", и не откажется от курса на вступление в НАТО и ЕС.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.