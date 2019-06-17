Геращенко намекнула на предательство и потерю достоинства Гройсманом Вчера, 18:33 Цей матеріал також доступний українською Украинская стратегия / Facebook Гройсман заявил: «Старые партии, такие как БПП, Батькивщина должны отойти в прошлое» Украинская стратегия / Facebook

Первый вице-спикер Верховной Рады, кандидат в нардепы от Европейской солидарности Петра Порошенко Ирина Геращенко считает заявление премьера Владимира Гройсмана о том, что старые партии, такие как БПП, должны отойти в прошлое, «потерей достоинства и здравого смысла».



Об этом она заявила в эфире телеканала Прямой.

«Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здравого смысла от политиков самых разных поколений, но мы видим объединенных старой политической культурой », — отметила Геращенко.

Также она призвала всех политиков демократического лагеря помнить о том, что сто лет назад амбиции и распри уничтожили шанс Украины на независимость.

«И вот некоторые политики, чувствуется, диплом имеют, но с образованием проблемы. Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки, и никто, ни вслух, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления — измена политической команды, которая имела причастность к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере», — сказала она.

В воскресенье вечером премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV (9: 30мин) заявил: «Старые партии, такие как БПП, Баткивщина должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали».

Напомним, Владимир Гройсман создал политическую партию Украинская стратегия. В первую пятерку вошли министр образования Лилия Гриневич, министр культуры Евгений Нищук, министр Кабмина Александр Саенко и первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова.