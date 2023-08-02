Экс-нардепа Логвинского объявили в розыск по делу о присвоении 54 млн грн из госбюджета 2 августа, 18:22 Георгий Логвинский (Фото:Георгий Логвинский / Facebook)

Бывшего народного депутата Георгия Логвинского, подозреваемого в организации схемы по завладению более 54 млн грн, объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 2 августа, в Telegram.

По данным следствия, Логвинский в 2013—2016 годах разработал и воплотил схему по завладению бюджетными деньгами, соврав Европейскому суду по правам человека о споре между подконтрольным другим соучастникам дела предприятием Золотой Мандарин Ойл и Киевэнерго.



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В сентябре 2013 года представитель Золотой Мандарин Ойл направил в ЕСПЧ заявление о взыскании с госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной Киевэнерго задолженности по решению суда, которое якобы не выполнялось органами исполнительной службы с 2009 года.

Следователи установили, что на момент обращения в ЕСПЧ все имущество и счета компании Золотой Мандарин Ойл были арестованы для обеспечения выполнения обязательств по долгам перед государственным Родовид Банком на сумму более 70 млн грн.

Подозреваемые по делу также скрыли от суда факт, что компания Золотой Мандарин Ойл накануне обращения в ЕСПЧ уступила права требования к Киевэнерго в пользу другого предприятия и получила за это 54,18 млн грн.

По версии следствия, Георгий Логвинский договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда в споре между двумя частными компаниями.

На основании заключенной декларации в пользу подконтрольного Логвинскому предприятия повторно перечислили 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Средства с использованием конвертационных центров легализовали.

В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести участникам схемы. 10 июля Георгий Логвинский стал седьмым участником дела, связанного с компанией Золотой Мандарин Ойл.