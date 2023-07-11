Присвоение 54 млн из госбюджета. Экс-нардепу Логвинскому заочно сообщили о подозрении 11 июля, 12:13 Георгий Логвинский (Фото:Георгий Логвинский / Facebook)

10 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили экс-депутату от партии Народный фронт Георгию Логвинскому о подозрении в присвоении 54 миллионов гривен из госбюджета. Он стал седьмым подозреваемым в рамках дела, связанного с компанией Золотой Мандарин Ойл.



Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.



Это стало возможным после истечения срока его неприкосновенности как родственника судьи ЕСПЧ Анны Юдковской. В то же время о подозрении ему сообщили заочно, ведь Логвинский покинул территорию Украины накануне завершения иммунитета.

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Следствие считает, что в течение 2013−2016 годов он через преступную схему завладел средствами государственного бюджета. Кроме этого ввел в заблуждение Европейский суд по правам человека относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам дела предприятием Золотой Мандарин Ойл и Киевэнерго.

В сентябре 2013 года представитель Золотой Мандарин Ойл направил в ЕСПЧ заявление о взыскании с госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной Киевэнерго задолженности по решению суда, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.

Следователи установили, что на момент обращения в ЕСПЧ все имущество и счета компании Золотой Мандарин Ойл были арестованы для обеспечения выполнения обязательств по долгам перед государственным Родовид Банком на сумму более 70 млн грн.

Подозреваемые по делу также скрыли от суда факт, что Золотой Мандарин Ойл накануне обращения в ЕСПЧ уступило права требования к Киевэнерго в пользу другого предприятия и получило за это 54,18 млн грн.

По версии следствия, Георгий Логвинский договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда в споре между двумя частными компаниями.

На основании заключенной декларации в пользу подконтрольного Логвинскому предприятия, было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Средства с использованием конвертационных центров легализовали.

В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести участникам схемы. 10 июля экс-депутат Георгий Логвинский стал седьмым участником дела связанного с компанией Золотой Мандарин Ойл.