«Есть общие ценности, которые нужно отстаивать, ценности жизни и смерти»: 10 цитат Георгия Гонгадзе 16 сентября, 08:40 Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года (Фото:Радио Свобода)

16 сентября исполняется 22 года со дня, когда исчез известный журналист и основатель интернет-издания Украинская правда Георгий Гонгадзе.

В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.



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Убийство Гонгадзе в начале 2000-х во время правления президента Леонида Кучмы, которого журналист активно критиковал, вызвало широкий резонанс в Украине и за рубежом.

По самой распространенной версии, к захвату и убийству журналиста причастны высокопоставленные лица, приближенные непосредственно к Леониду Кучме. Следствие до сих пор не дало ответа на вопрос, отдавал ли лично Кучма приказы о похищении Гонгадзе.

Три бывших сотрудника Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД: Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович — были обвинены в убийстве Гонгадзе в марте 2005 года, четвертый — Алексей Пукач — в июле 2009 года. В марте 2008 года суд приговорил Протасова к 13 годам лишения свободы, а Костенко и Поповича — к 12. Печерский районный суд Киева 29 января 2013 года признал Пукача виновным в убийстве Гонгадзе и приговорил его к пожизненному лишению свободы. 2 июля 2021 года Пукач проиграл апелляцию — пожизненный приговор остался в силе.

НВ собрал 10 важных цитат Георгия Гонгадзе:

1. Я, пожалуй, не являюсь большим авторитетом, но, по крайней мере я хотел бы, чтобы мою точку зрения услышали все, кто сегодня размышляет над своей судьбой и судьбой своего государства.

2. Ты делаешь хорошее дело, а в твоей родной стране тебя или в лучшем случае не замечают, или ругают. Так было и в «совке», когда труд растроповичей и солженицыных оценивался за «бугром».

3. Коррупция всегда есть и была во всех государствах независимо от устройства: демократического, тоталитарного или любого другого… От этого процесса нельзя избавиться, он есть в Америке, есть в любой другой демократической стране. Но мы должны сделать все, чтобы эти рамки были максимально узкими.

4. Я никогда не боялся трудностей в этой жизни, но бывает усталость. Я хотел бы сказать, что я не хочу больше бояться, не хочу, чтобы в этом государстве думали так, как я думаю сейчас.

5. Я действительно хочу, чтобы мы перестали делиться на красных и желто-синих. Мы все украинцы. У нас есть Чернобыль, у нас есть много проблем, которые надо решать. Режиму очень выгодно, чтобы мы делили все на левых и правых. Мы все украинцы. Я — грузин, но, если нужно, я отдам жизнь за это государство.

6. Я хочу жить свободно, не прятаться, хочу платить налоги, хочу, чтобы меня не обдирали, хочу, чтобы меня уважали. Сегодняшняя власть этого не делает, и я считаю, что именно поэтому ее надо изменить.

7. Мы должны изменить нынешнее положение вещей. Так дальше нельзя, ведь сегодня я думаю не только о себе, Бог со мной. Я готов был положить на алтарь независимости свою молодость и даже жизнь.

8. Если народ позволяет быть политику слабым безвольным алкоголиком, то он будет таким. Мы допустили то, что Кучма превратился в ходячий муляж президента. Если бы мы возмутились хоть как-то три года назад, все было бы по-другому. Но мы терпеливо молчали.

9. Есть общие ценности, которые надо отстаивать, ценности жизни и смерти. Раньше или позже наступит время, и мы уйдем из этой жизни, и уже на наших могилах не будет написано «он был коммунистом» или «был он националистом»… Будет просто фамилия. А останутся наши дети, наши потомки, которые будут ходить возле наших плит на кладбище, смотреть и вспоминать: «Были эти люди, которые жили до нас, теми, за кого они себя выдавали? Сделали ли они все, чтобы они жили счастливо?».

10. На дне нет никакой перспективы, и сегодня я призываю всех затыкать своими задами дыры в нашем корабле! И это единственный способ спасти это государство — прийти на выборы и проголосовать. Это единственный сегодня шанс изменить жизнь.

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